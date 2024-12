Adeus triunfante: Hamilton encerra jornada na Mercedes com desempenho espetacular na pista

Em uma despedida que marcou o fim de uma era na Fórmula 1, Lewis Hamilton fez sua última corrida pela Mercedes no domingo passado, encerrando uma parceria que se destacou como a mais vitoriosa da história do esporte. O cenário foi o circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, onde Hamilton, aos 39 anos, demonstrou mais uma vez o talento que o consagrou sete vezes campeão mundial.

Vestindo as cores da Ferrari, equipe pela qual competirá na próxima temporada, Hamilton iniciou a prova da 16ª posição, após um incidente incomum durante a classificação. Um poste de plástico ficou preso sob seu carro, prejudicando seu desempenho inicial. No entanto, o britânico não se deixou abalar e entregou uma performance impressionante, cruzando a linha de chegada em quarto lugar.

Em suas emocionantes comunicações via rádio com a equipe, Hamilton refletiu sobre sua trajetória com a Mercedes: “Sonhamos alto e juntos acreditamos“, afirmou. “Agradeço pela coragem, determinação e paixão de todos. Nossa jornada começou como um salto de fé e se tornou histórica. Fizemos tudo isso juntos e sou eternamente grato.”

Durante os 12 anos de colaboração entre Hamilton e a Mercedes, a dupla conquistou seis títulos mundiais de pilotos e oito campeonatos de construtores. Juntos acumularam 84 vitórias em corridas, 78 poles positions e 153 pódios, cimentando um legado notável no automobilismo.

Além dos feitos alcançados com a Mercedes, o legado pessoal de Hamilton inclui seu primeiro título mundial conquistado em 2008 com a McLaren — equipe que também contava com motores Mercedes. Atualmente, ele detém um total de 105 vitórias na carreira.

O chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff, prestou uma homenagem ao piloto: “Lewis, esta foi uma corrida digna de um campeão mundial,” declarou Wolff após o evento. Ele assegurou que Hamilton sempre será parte da família Mercedes e prometeu apoio nas futuras batalhas em que não estiverem competindo diretamente contra ele.

Com esta mudança para a Ferrari, Hamilton abre um novo capítulo em sua ilustre carreira, enquanto seus antigos companheiros de equipe continuarão acompanhando sua trajetória com respeito e torcida.