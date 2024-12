Max Verstappen é o piloto mais bem pago da F1 em 2024

Max Verstappen, o talentoso piloto da Red Bull Racing (RBR), reafirma sua posição de destaque na Fórmula 1 ao ser nomeado o atleta mais bem remunerado da categoria pelo terceiro ano consecutivo. Conforme divulgado pela revista “Forbes”, Verstappen acumulou aproximadamente R$ 454 milhões em salários e bônus durante a temporada de 2024.

Aos 27 anos, Verstappen não apenas conquistou seu quarto título mundial, mas também obteve um salário recorde de 60 milhões de dólares, equivalente a cerca de R$ 363 milhões, apenas em vencimentos anuais. Adicionalmente, ele recebeu mais 15 milhões de dólares em bônus, totalizando uma impressionante quantia para o ano.

Os dados revelam que a remuneração do piloto holandês superou a do ano anterior, quando ele havia recebido R$ 423 milhões. A diferença entre Verstappen e o segundo colocado na lista, Lewis Hamilton, que é piloto da Mercedes, chega a R$ 108,9 milhões. Hamilton recebeu um salário de 55 milhões de dólares (aproximadamente R$ 333 milhões), além de 12 milhões de dólares em bônus.

Em um movimento estratégico para sua carreira, Hamilton está se preparando para se juntar à Ferrari em 2025. A “Forbes” estima que esse novo contrato poderá levá-lo de volta ao topo da lista dos pilotos mais bem pagos da Fórmula 1.

O terceiro lugar no ranking é ocupado por Lando Norris, da McLaren. O jovem piloto teve um aumento significativo, subindo da sexta posição em 2023 e recebendo uma quantia menor em salário (73 milhões de reais), mas conquistando os maiores bônus do grupo, totalizando 23 milhões de dólares (R$ 139 milhões).

Com a ajuda de Oscar Piastri, Norris foi fundamental para quebrar um longo jejum da McLaren no campeonato de construtores, com sua última vitória ocorrendo em 1998.

A lista dos dez pilotos mais bem pagos inclui também Fernando Alonso, Charles Leclerc e George Russell. Os dados são ilustrativos do crescimento financeiro dentro do esporte; juntos, os dez primeiros colocados receberam cerca de R$ 1,9 bilhão no total, representando um aumento de 23% em relação ao ano anterior.