Lewis Hamilton completa testes com Ferrari e se prepara para a temporada 2025 da F1

Na última quarta-feira (5), Lewis Hamilton finalizou a segunda e última bateria de testes com a escuderia Ferrari, realizada no Circuito de Barcelona-Catalunha, na Espanha. A atividade marca um passo significativo na adaptação do piloto britânico ao novo carro da equipe italiana, enquanto o início da temporada 2025 da Fórmula 1 se aproxima rapidamente, previsto para o dia 16 de março.

As sessões de testes, que ocorreram em caráter privado, resultaram na divulgação de algumas imagens após a conclusão dos trabalhos. Com o foco voltado para o desempenho do novo modelo, a Ferrari designou o SF-25 como o carro que será utilizado por Hamilton nesta temporada.

Esta foi a primeira oportunidade que Hamilton teve de dirigir o SF-24, modelo referente à temporada de 2024. Em eventos anteriores, incluindo uma demonstração em Fiorano e uma bateria inicial de testes em Barcelona, ele havia utilizado o SF-23, correspondente ao carro da temporada passada. O regulamento vigente exige que pilotos utilizem veículos de anos anteriores para esses testes, permitindo carros de até três temporadas anteriores.

A atual bateria de testes concentrou-se em desenvolver protótipos dos pneus que serão utilizados na competição em 2026. Durante as sessões, Hamilton teve a companhia do piloto Charles Leclerc e dos competidores da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, que testaram o carro da equipe britânica referente à temporada anterior.

No total, Hamilton completou 161 voltas durante os dois dias de atividade. Seu melhor tempo registrado foi de 1m15s930, alcançado na terça-feira. É importante ressaltar que na semana anterior ele não conseguiu finalizar os testes devido a um acidente ocorrido durante as atividades, uma situação que já havia enfrentado em suas estreias com as equipes McLaren e Mercedes.

Agora, Hamilton se prepara para seu retorno às pistas na pré-temporada da F1 em 2025, marcada para ocorrer no Bahrein entre os dias 26 e 28 de fevereiro.