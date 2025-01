Lewis Hamilton sofre acidente durante testes privados com a Ferrari

No segundo dia de testes privados da Ferrari no Circuito da Catalunha, em Barcelona, o piloto britânico Lewis Hamilton se envolveu em um acidente significativo. O incidente ocorreu na reta principal quando Hamilton, que se prepara para sua nova fase na equipe a partir de 2025, perdeu o controle do modelo SF-23 e colidiu contra o muro de proteção.

Simulação de corrida e possível falha nos pneus

A batida aconteceu durante uma simulação de corrida, momento em que o heptacampeão estava avaliando o desempenho do carro com pneus usados. Fontes ligadas à equipe indicam que a perda repentina de aderência pode ter sido provocada por condições inadequadas dos pneus ou por ajustes aerodinâmicos que ainda não se adequaram ao estilo de pilotagem do veterano.

Apesar da gravidade do impacto, Hamilton conseguiu sair ileso do veículo e foi prontamente encaminhado ao centro médico do circuito para uma avaliação padrão, sendo liberado sem complicações.

Danos ao SF-23 e interrupção dos testes

O SF-23, por outro lado, sofreu danos significativos, principalmente na suspensão dianteira e na asa frontal. Em resposta ao incidente, a Ferrari decidiu interromper os testes para realizar uma avaliação detalhada dos danos e iniciar os reparos necessários, o que afetou a programação planejada para o restante do dia.

A sessão da tarde, que contaria com a presença de Charles Leclerc, foi adiada enquanto a equipe assegurava que o carro estivesse em condições seguras para retomar os testes no dia seguinte.

Investigação em andamento

A Scuderia Ferrari está atualmente revisando os dados telemétricos para investigar as causas do acidente, buscando determinar se houve alguma falha mecânica ou erro de pilotagem. Dado que Hamilton ainda está em processo de adaptação aos veículos da equipe italiana, este episódio pode ser encarado como parte de seu aprendizado e ajuste ao novo ambiente competitivo.

Caso os reparos sejam concluídos dentro do prazo estipulado, a equipe planeja reiniciar os testes amanhã, dando continuidade aos preparativos para a temporada de Fórmula 1 de 2025. O incidente atraiu a atenção tanto da mídia quanto dos fãs, uma vez que representa um dos primeiros encontros de Hamilton com um carro da Ferrari, gerando grande expectativa para sua chegada oficial à equipe no próximo ano.