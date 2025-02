Governo de SP entrega duas embarcações para a Baixada Santista na véspera do Carnaval

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil) anunciou, nesta sexta-feira (28), a revitalização do sistema de travessia entre Santos e Guarujá com a entrega das embarcações FB-10 e FB-15. As novas balsas, que retornam à operação após modernizações custando R$ 14,4 milhões, visam aprimorar a eficiência no transporte entre os dois municípios na Baixada Santista.

Nos últimos dois anos, o Governo Paulista alocou aproximadamente R$ 200 milhões para modernizar as travessias litorâneas. Deste montante, R$ 79,6 milhões foram utilizados para a reforma de 11 embarcações entre 2023 e 2024, enquanto outros R$ 93,5 milhões estão planejados para investimentos em 2025.

A FB-10, um ferry-boat com capacidade para 32 veículos e 200 pedestres, recebeu R$ 9,1 milhões em melhorias. Por sua vez, a FB-15 pode transportar até 20 veículos e 96 pedestres, com um investimento de R$ 5,3 milhões. Com a adição dessas embarcações, o sistema Santos/Guarujá passa a contar com um total de oito balsas operacionais e uma reserva. A presença da nova frota permitirá que a balsa FB-14 seja transferida para apoiar a Travessia Cananéia/Ilha Comprida.

Considerada uma das travessias mais movimentadas globalmente, a Santos/Guarujá cruza o canal do Porto de Santos — o maior da América Latina — em uma extensão de 450 metros. O sistema abrange duas rotas: uma mista, destinada a pedestres, ciclistas e veículos, e outra exclusivamente para automóveis.

Denis Gerage, subsecretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, afirmou que “a incorporação das novas embarcações à frota aumentará a capacidade operacional da infraestrutura, permitindo atender com mais eficácia à demanda crescente durante períodos de alta temporada e melhorando a mobilidade para residentes e visitantes”.

Com o Carnaval se aproximando, o sistema de travessias prevê um fluxo intenso durante o feriado em 2025. A expectativa é que mais de 145 mil veículos e cerca de 100 mil pedestres e ciclistas utilizem os serviços entre sábado (1°) e Quarta-Feira de Cinzas (5).

Para mitigar congestionamentos e filas longas, o Departamento Hidroviário recomenda aos usuários evitar horários de pico — especialmente pela manhã e ao final da tarde — priorizando as travessias após as 20h. Os passageiros são incentivados a consultar o site oficial do departamento para monitoramento em tempo real sobre filas e condições climáticas que possam afetar as operações.

A Semil está comprometida em garantir que o movimento turístico durante este período seja organizado e seguro. Gerage enfatizou que “a Operação Verão visa otimizar as travessias; portanto, é essencial que os usuários planejem suas viagens com antecedência”. Ele ressaltou a importância de seguir as instruções dos agentes nas balsas para assegurar a segurança coletiva.

Nos últimos dois anos, o Governo Estadual também investiu mais de R$ 200 milhões na modernização das travessias litorâneas. Um exemplo recente é a reforma da Estação de Passageiros Praça da República em Santos, concluída em 18 de fevereiro com um aporte financeiro de R$ 8,2 milhões destinados à recuperação estrutural e ampliação da acessibilidade.

A Estação Vicente de Carvalho em Guarujá também recebeu investimentos significativos entre 2023 e 2024 totalizando R$ 14,8 milhões para construção de um novo flutuante com passarelas adequadas às normas de acessibilidade.

Outros investimentos incluem reformas nos flutuantes na travessia São Sebastião/Ilhabela (R$ 13,8 milhões) e construção de um novo flutuante em Ariri (R$ 4,2 milhões). Adicionalmente, R$ 4,5 milhões foram aplicados na instalação de uma nova balança para pesagem de caminhões.

O governo paulista também anunciou um investimento superior a R$ 1,2 bilhão por meio de Parcerias Público-Privadas (PPP) para modernizar ainda mais as travessias litorâneas. O projeto contempla a renovação total da frota de embarcações existentes, construção de novos terminais e reforma dos já existentes com foco na redução do tempo de espera dos usuários.

O sistema abrange atualmente oito trajetos no litoral paulista: São Sebastião/Ilhabela (Litoral Norte); Santos/Vicente de Carvalho; Santos/Guarujá; Bertioga/Guarujá (Litoral Centro); além das rotas Cananeia/Ilha Comprida; Iguape/Jureia; Cananeia/Continente; e Cananeia/Ariri (Litoral Sul).

Informações adicionais podem ser obtidas por meio dos painéis informativos nos acessos aos terminais ou pelo telefone 0800 77 33 711.