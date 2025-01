Travessias litorâneas apresentam redução no tempo de embarque durante o verão

As duas principais travessias litorâneas em volume de demanda registraram uma redução significativa no tempo máximo de embarque durante o verão. De acordo com dados do Departamento Hidroviário (DH), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil), entre 15 de dezembro de 2024 e a segunda quinzena de janeiro de 2025, período de alta demanda da Operação Verão, os números são expressivos.

Na travessia Santos/Guarujá, que lidera em volume de demanda no litoral paulista, o tempo máximo de espera para embarque caiu 52% em relação ao mesmo período da temporada anterior (2023/2024).

Já na travessia São Sebastião/Ilhabela, houve um aumento de 15% no volume de passageiros e veículos em comparação ao mesmo período do ano passado. Apesar do aumento na demanda, o tempo máximo de embarque foi reduzido em 7%, garantindo um deslocamento mais ágil e otimizando a experiência de quem utiliza o serviço diariamente.

No mesmo período analisado, mais de 2 milhões de usuários utilizaram os serviços das oito travessias, registrando um volume diário médio (VDM) superior a 58 mil passageiros.

Entre as iniciativas adotadas por meio do DH para contribuir na eficiência do serviço, estão o aumento de colaboradores dedicados à manutenção preventiva e corretiva das embarcações, a ampliação do estoque de peças, motores e reversores reservas, além do apoio ao trânsito na gestão de filas.

“Essas estratégias operacionais garantem maior agilidade para os usuários e eficiência na operação. O objetivo é reduzir o tempo de inatividade das balsas durante as manutenções, minimizar os impactos causados por eventuais paradas e garantir um serviço mais ágil no período de alta demanda. Queremos assegurar cada vez mais rapidez e qualidade no atendimento aos milhares de usuários que utilizam o sistema diariamente”, destaca o diretor técnico do DH, Agnaldo de Almeida Jr.

Para reduzir o tempo de espera nas filas, foram mobilizadas equipes especializadas, como mergulhadores e profissionais de usinagem, para atender demandas emergenciais. Os mergulhadores, por exemplo, fazem reparos diretamente na água, eliminando a necessidade de docagem das embarcações. Já os profissionais de usinagem são capacitados para fabricar peças específicas de forma ágil, permitindo a rápida manutenção dos equipamentos.

Além disso, o abastecimento e higienização das embarcações passaram a ser realizados em horários de menor movimento. Essas ações asseguram condições adequadas de operação e conforto aos usuários.

Outro destaque é a ampliação do estoque de peças essenciais para embarcações que operam 24 horas por dia. Durante o período de alta temporada, itens como correias, bombas de óleo e de água, hélices, filtros, motores e reversores ficam disponíveis para substituição imediata, se necessário. Essas manutenções serão programadas para horários de menor fluxo, para evitar interrupções no serviço.

O plano da Operação Verão, que segue até o final do Carnaval, reforça o compromisso do governo de São Paulo em atender moradores e turistas com mais segurança e eficiência. Desde o início da gestão, já foram investidos mais de R$ 200 milhões nas travessias litorâneas do estado.

Investimentos

A modernização das travessias inclui melhorias nas estruturas de embarque e desembarque e na gestão de filas, com investimentos significativos. Em Guarujá, foram entregues a reforma da estação de Vicente de Carvalho, com investimento de R$ 6,8 milhões, e a construção do Flutuante DH-IV, que demandou R$ 8 milhões. Esta estrutura moderna conta com duas passarelas, 250 m² de superfície e capacidade para operações simultâneas de embarque e desembarque. Também no início de 2024, foram concluídas obras de construção do Flutuante DH III em Ariri, com um investimento de R$ 4,2 milhões.

Na travessia São Sebastião/Ilhabela, a segunda em volume de demanda, as obras de reforma dos flutuantes das duas cidades foram concluídas no ano passado, com um investimento total de R$ 13,8 milhões.

Para organizar o fluxo de veículos, o governo investiu R$ 6,9 milhões no projeto Gestão de Apoio ao Trânsito, com agentes do Departamento Hidroviário auxiliando na organização das filas, sinalização e orientação aos usuários. Além disso, contratou uma empresa especializada para verificar o peso e as dimensões dos caminhões na travessia São Sebastião/Ilhabela, com investimento de R$ 4,5 milhões.

A estação da Praça da República, em Santos, está na fase final das obras, que contam com um investimento de R$ 8,2 milhões. Neste ano, foram iniciadas obras de manutenção nas estações de passageiros das travessias Cananeia/Continente e São Sebastião, totalizando R$ 1,3 milhão.

Embarcações entregues:

No ano passado, foram entregues cinco embarcações para o sistema de travessias litorâneas – investimento de R$ 34,3 milhões. Dessas cinco embarcações, duas atendem a travessia Santos/Guarujá (FB-26 e FB-14), e as outras três (FB-25, FB-29 e FB-19) atendem a travessia de São Sebastião/Ilhabela.

Em 2024, já foram entregues seis embarcações reformadas e renovadas, com um investimento total de R$ 45,3 milhões. Essas embarcações estão operando nas rotas Santos/Guarujá (FB-21, FB-27 e FB-11), São Sebastião/Ilhabela (FB-28), na travessia Cananeia/Ariri (Lancha Canéu) e Cananeia/Ilha Comprida (FB-05).

Para 2025, o sistema de travessias contará com mais oito embarcações, que atualmente estão em reforma, ultrapassando o investimento de R$ 50 milhões.