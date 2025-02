PPP das travessias hídricas trará mais eficiência e conforto aos usuários

O Governo do Estado de São Paulo está prestes a implementar um ambicioso projeto de concessão para o sistema de travessias hídricas, que prevê um investimento superior a R$ 1 bilhão. Este investimento destina-se à ampliação da frota de embarcações e à modernização da infraestrutura terrestre, incluindo a construção de novos terminais e reformas nos existentes. A iniciativa busca elevar a eficiência operacional e a qualidade dos serviços de transporte público disponíveis para a população.

Com a previsão de que a concessão seja assumida pela iniciativa privada em 2026, as embarcações atualmente movidas a diesel serão gradualmente substituídas por modelos elétricos, sempre que as condições operacionais e de infraestrutura permitirem. O objetivo é que, até o sexto ano do contrato estabelecido com a parceria público-privada, toda a frota tenha passado por essa modernização.

A introdução de embarcações modernas, com capacidade para até 70 veículos, promete não apenas aumentar o número de passageiros transportados, mas também minimizar significativamente o tempo de espera nas filas das travessias. “A preocupação central dos usuários é, sem dúvida, a redução do tempo de espera nas travessias para os usuários do litoral centro, norte e sul. A aquisição dessas novas embarcações irá melhorar consideravelmente essa experiência”, destaca Edgard Benozatti, presidente da Companhia Paulista de Parcerias (CPP).

No que tange à infraestrutura terrestre, está prevista a reforma ou construção de novos terminais, todos equipados com as instalações necessárias para um embarque e desembarque mais confortáveis. “Os usuários perceberão as melhorias à medida que os investimentos forem implementados”, complementa Benozatti.

Esta concessão está qualificada dentro do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado (PPI-SP) e abrange a operação, manutenção e exploração de 14 linhas aquaviárias. Dentre essas linhas, estão incluídas oito litorâneas geridas pelo Departamento Hidroviário nas regiões norte, centro e sul do litoral paulista, além de três linhas pertencentes ao sistema de balsas da Empresa Metropolitana de Águas e Energia e outras três no Reservatório de Paraibuna.

As linhas que serão concedidas incluem rotas como São Sebastião-Ilhabela; Santos-Vicente de Carvalho; Santos-Guarujá; entre outras. Atualmente, o sistema já atende cerca de 11 milhões de passageiros e 10 milhões de veículos anualmente.

A publicação do edital para essa concessão está agendada para o primeiro semestre de 2025, enquanto o leilão e assinatura do contrato deverão ocorrer no segundo semestre do mesmo ano. O contrato terá uma duração total de 20 anos sob o modelo de concessão patrocinada (PPP), abrangendo todas as travessias estaduais.

O Programa de Parcerias de Investimentos (PPI-SP) representa uma iniciativa estratégica do Governo Estadual voltada para fomentar oportunidades em diversas áreas, como emprego e desenvolvimento socioeconômico em São Paulo. Com foco em rodovias, mobilidade, serviços sociais e gestão hídrica/energética, o PPI-SP se destaca como um dos maiores programas históricos de investimentos em parceria com o setor privado no estado, já somando 29 projetos qualificados e uma carteira estimada em mais de R$ 494 bilhões.