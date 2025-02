Após 100 anos, Governo lança edital para construção do túnel Santos-Guarujá

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, nesta quinta-feira, 27 de fevereiro, da cerimônia de lançamento do edital para a construção do túnel Santos-Guarujá, em São Paulo. Com investimento estimado em R$6 bilhões via Novo PAC, o túnel submerso, inédito na América Latina, garante maior eficiência logística à Baixada Santista.

Na visão do presidente, a iniciativa não se trata apenas de um projeto de infraestrutura, mas de um esforço conjunto para facilitar a mobilidade entre as duas cidades, reduzir o tempo de travessia e impulsionar o desenvolvimento local. “É possível, quando a gente vem fazer parceria com o governador de São Paulo fazer o túnel não porque ele quer fazer o túnel, porque o túnel é bonito. É fazer o túnel para melhorar a vida do povo de Santos, a vida do povo do Guarujá e a vida de quem quer atravessar de um lado para o outro”, iniciou.

“Nós temos que ter consciência de que só temos um lado, que é atender bem o povo de São Paulo e o povo do Brasil. Esse é o nosso lado e esse é o nosso compromisso”

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República

O presidente defendeu que uma relação civilizada entre os entes federados é a situação de normalidade em uma nação. “Nós temos que ter consciência de que só temos um lado, que é atender bem o povo de São Paulo e o povo do Brasil. Esse é o nosso lado e esse é o nosso compromisso. Ninguém precisa concordar com ninguém, ou ser da mesma religião, torcer para o mesmo time. O que nós temos que ter em conta é o que estamos fazendo quando a gente governa uma cidade, um estado ou um país. Nós fomos eleitos para compartilhar o nosso esforço e fazer com que o povo sinta prazer em ser governado por alguém que está preocupado com ele”, avaliou.

Investimento bilionário e geração de empregos

O túnel entre Santos e Guarujá será o primeiro submerso do Brasil e o maior da América Latina. Com 1,5 km de extensão – sendo 870 metros imersos –, a obra contará com três faixas de rolamento por sentido, incluindo uma exclusiva para o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), além de acessos dedicados para pedestres e ciclistas.

Incluído no Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal), o túnel será a maior obra do programa federal e deve trazer mais agilidade e segurança no deslocamento entre os dois municípios. A concessionária que vencer o certame será responsável pela construção, operação e manutenção do túnel. O leilão está previsto para ocorrer em 1º de agosto deste ano e o empreendimento deve gerar 9 mil empregos diretos e indiretos.

“Agora, vamos fazer juntos uma obra que, depois de 100 anos, está saindo do papel. Essa obra vai trazer dignidade às comunidades, vai ajudar a mobilidade urbana, vai gerar empregos e renda e fortalecer o Porto de Santos, o maior porto público da América Latina. Em agosto estaremos juntos, batendo o martelo para a maior obra do Brasil e do setor portuário brasileiro”, garantiu o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, enfatizou que investimentos em obras de engenharia desse porte são importantes para estimular os jovens a pensarem em se especializar em cursos voltados ao desenvolvimento de inteligência, conhecimento e novas tecnologias. “Estamos sinalizando para essa juventude: acreditem, apostem, porque o povo brasileiro, com fé em Deus não permitirá jamais que alguém que não pense nesta nação, nas relações federativas, possa tentar a qualquer tempo interromper nossa democracia”, salientou.

Menos tempo de travessia e mais qualidade de vida

Acesso às cidades, menos tempo no trajeto e mais segurança são os principais ganhos para a população que precisa fazer a passagem todos os dias. O tempo de travessia pela balsa atualmente vai de 20 minutos a duas horas, a depender do dia e horário, e o local forma filas constantes. Com a construção do túnel, o trajeto por via rodoviária vai durar menos de dois minutos.

“Sonho que se sonha junto é realidade, já dizia Raul Seixas. E nada melhor que transformarmos este sonho em uma realidade. Mudar a vida de 80 mil pessoas que cruzam diariamente este canal para que possam exercer a sua atividade profissional e por outras razões. Mudar a vida de 2 milhões de habitantes que serão impactados positivamente com a entrega desta obra. E principalmente, oferecer dignidade às pessoas que ainda residem em palafitas”, considerou o presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini.

Para a trabalhadora autônoma Meire Rodrigues, o túnel vai diminuir o tempo de travessia e trazer mais segurança. “Sei que vamos economizar muito mais tempo e que a obra vai melhorar muito para as duas cidades. Espero que ajude a revitalizar o centro de Santos”, afirmou.

Morador do Guarujá, o estudante Ian Silva comemorou a implementação do túnel como algo que vai trazer mais qualidade de vida para a região. “Pegar a balsa todos os dias é cansativo e demorado. Eu faço esse trajeto todos os dias e acredito que com o túnel tudo vai ficar mais rápido: você chega mais rápido no lugar que você precisa ir e também volta para casa”, disse.

Histórico e desafios do projeto

Debatido e esperado pelos moradores da região, o túnel foi a solução escolhida porque uma opção por meio de pontes ficaria inviável diante da altura crescente dos navios que percorrem e atracam no principal porto do país. A opção de engenharia será por um método pré-moldado, com blocos de concreto afundados, uma técnica especializada e nunca antes usada na América Latina. A partir do início das obras, previsto para 2026, serão cerca de cinco anos para finalização.

“Há quem diga que a primeira vez que se falou do túnel Santos-Guarujá foi em 1924. Portanto, há 101 anos para que hoje a gente publicasse o edital do túnel. Para que hoje a gente marcasse um gol. Não é um gol olímpico, mas é um gol tão significativo quanto. É um gol da transformação. No dia de hoje, um dia tão especial, a gente tem que agradecer. Agradecer muito. Presidente, eu quero agradecer o senhor, porque desde o início a gente teve conversas sobre o túnel. E o senhor colocou esse túnel como prioridade. E eu me lembro do que o senhor falou: ‘Não está na hora de ter disputa política, nós temos que atender o cidadão’. E é o que nós estamos fazendo no dia de hoje aqui. Atendendo o cidadão”, finalizou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.