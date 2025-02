Tarcísio agradece a Lula e diz que diferenças têm que ser deixadas de lado por população

Na última quinta-feira, 27, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou da cerimônia de lançamento do edital para a construção do túnel que ligará Santos a Guarujá. O evento, realizado no Parque Valongo, em Santos, contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e atraiu uma plateia composta majoritariamente por apoiadores do petista e representantes do setor portuário e do Instituto Federal de Ensino.

Durante sua fala, Tarcísio foi recebido com vaias em diversos momentos, mas procurou manter um tom conciliador. O governador agradeceu publicamente ao presidente Lula por priorizar o projeto do túnel durante sua administração. “Presidente, quero agradecer ao senhor”, afirmou Tarcísio, ressaltando a importância de superar divergências políticas para alcançar um consenso em benefício da população.

O governador destacou que o lançamento do edital representa uma conquista significativa após mais de cem anos de discussões sobre o projeto. “É um motivo para celebrar o investimento”, comentou, sublinhando a relevância do empreendimento para a região.

Além disso, Tarcísio anunciou que os investimentos na Baixada Santista ultrapassariam R$ 20 bilhões. Essa cifra inclui não apenas os recursos destinados ao túnel, mas também projetos de saneamento liderados pela Sabesp e verbas para obras rodoviárias.

Em sua declaração, o governador também elogiou o papel do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no avanço das iniciativas de infraestrutura. “O BNDES tem sido fundamental para infraestrutura, respeitando o mercado de capitais”, finalizou Tarcísio, reforçando a importância das parcerias entre os setores público e privado para o desenvolvimento regional.