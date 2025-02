Estação de passageiros Praça da República: veja como ficou depois da reforma

O Governo de São Paulo entregou a estação de passageiros Praça da República reformada nesta terça-feira (18). O serviço de travessia litorânea que liga Santos a Vicente de Carvalho passou por obras de recuperação estrutural e ampliação da acessibilidade. O investimento total foi de R$ 8,2 milhões.

As novas rampas de embarque e desembarque são acessíveis. Além disso, a estação Praça da República agora tem separação entre os acessos a pedestre e a ciclistas. Isso melhora o fluxo de entrada e saída, minimiza conflitos e traz mais conforto para quem utiliza o serviço diariamente.

A reforma também incluiu a impermeabilização de paredes, cobertura e pisos, além da recuperação dos revestimentos das alvenarias, telhados e estruturas elétricas e hidráulicas. Além disso, o novo posicionamento do flutuante foi instalado a 12 metros de distância do porto, em conformidade com as diretrizes da Marinha. A mudança melhora a inclinação das rampas de acesso, elimina movimentações paralelas e proporciona maior estabilidade e segurança aos passageiros durante o embarque e desembarque.