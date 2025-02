Investimentos de R$ 7,5 Bilhões em saneamento e mobilidade na Baixada Santista

Em um evento realizado nesta terça-feira (18) em Santos, o governador Tarcísio de Freitas, ao lado do CEO da Sabesp, Carlos Piani, revelou um ambicioso plano de investimentos que totaliza R$ 7,5 bilhões. Este montante será destinado à modernização e expansão dos sistemas de água e esgoto em nove municípios da Baixada Santista até o ano de 2029. Deste valor, R$ 3 bilhões já foram contratados e estão com obras em andamento, representando quase três vezes o que foi investido na região entre 2017 e 2024, quando o total foi de R$ 2,8 bilhões, antes da desestatização da companhia, finalizada em julho do ano passado.

O novo plano de universalização da Sabesp pretende garantir o acesso à água potável e ao tratamento de esgoto para comunidades informais que não eram atendidas pela concessão anterior. Em um avanço significativo, até 2025, aproximadamente 40 mil residências na Baixada Santista terão acesso a serviços de saneamento básico.

“Com este contrato, passamos a executar anualmente um volume de investimentos três vezes maior do que o registrado anteriormente. Os R$ 7,5 bilhões destinados aos nove municípios são apenas o primeiro ciclo de investimento voltado para a universalização. Nossa meta é alcançar todos os cidadãos que ficaram à margem do antigo contrato e garantir água tratada e tarifas justas”, enfatizou o governador Tarcísio durante a cerimônia.

A cerimônia também contou com a presença de importantes autoridades estaduais e municipais, incluindo secretários e parlamentares locais.

Entre os projetos destacados está a travessia subaquática que irá abastecer Guarujá com água da Estação de Tratamento Cubatão. A conclusão desta obra está prevista para o segundo semestre de 2026 e irá proporcionar uma capacidade adicional de abastecimento de 500 litros por segundo.

Saneamento em Comunidades Vulneráveis

Nesta fase inicial do projeto, 21 mil residências estão sendo regularizadas nas cidades de Guarujá e Praia Grande. No Guarujá, as obras para tubulações devem ser concluídas até março no bairro da Pedreira. No total, cinco obras estão programadas para serem realizadas na cidade. Já na Praia Grande, onde 9 mil residências estão sendo contempladas, as intervenções iniciais focam em diversas regiões como Melvi e Nova Mirim.

Estima-se que até 2025 o número total de regularizações ultrapasse as 40 mil residências e que a universalização dos serviços em áreas irregulares esteja completa até 2029.

Entregas Estruturais e Melhorias na Mobilidade

No mesmo evento, Tarcísio de Freitas entregou a Estação Praça da República após reformas significativas para melhorar a acessibilidade. O projeto recebeu um investimento de R$ 8,2 milhões e faz parte de um total de R$ 200 milhões aplicados nos últimos dois anos para aprimorar as travessias litorâneas no estado.

A nova estação é totalmente acessível, com rampas mais largas e uma reorganização dos fluxos para pedestres e ciclistas, visando aumentar a segurança e o conforto dos usuários. As obras incluíram impermeabilização, recuperação estrutural e melhorias nas instalações elétricas e hidráulicas.

A Estação Vicente de Carvalho também passou por intervenções significativas com um investimento total de R$ 14,8 milhões para modernização e adequações necessárias.

Futuras Iniciativas

Nos últimos dois anos, o governo estadual já entregou 11 novas embarcações reformadas com um investimento total de R$ 79,6 milhões. Um exemplo é a balsa FB-11 na travessia Santos/Guarujá. Além disso, está em desenvolvimento uma Parceria Público-Privada (PPP) que visa atrair R$ 1,2 bilhão em recursos para renovar a frota atual e expandir a infraestrutura das travessias.