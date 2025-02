Governo de São Paulo intensifica ações de apoio às vítimas das chuvas

O Governo do Estado de São Paulo, em colaboração com a Defesa Civil e o Fundo Social, já enviou mais de 10 mil itens de ajuda humanitária para as famílias afetadas pelas intensas chuvas ocorridas no último fim de semana. Entre os materiais disponibilizados estão cestas básicas, colchões, kits de limpeza e higiene pessoal, roupas, brinquedos, calçados e água potável.

Nesta segunda-feira (3), o Fundo Social direcionou suprimentos para as cidades de Juquiá, Iporanga e Itariri. No total, foram entregues 400 cestas básicas, 15 caixas com roupas e calçados, 300 cobertores e seis pallets de água.

O governador Tarcísio de Freitas se reunirá nesta segunda-feira com os prefeitos das localidades atingidas para discutir estratégias de apoio aos municípios afetados.

No domingo (2), o governador acompanhou as operações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A Defesa Civil renovou o alerta para a continuidade das chuvas intensas nos próximos dias, levando à prorrogação da atuação do gabinete de crise até quarta-feira (5). Além disso, representantes das concessionárias de serviços públicos estão integrados ao gabinete para garantir uma resposta ágil caso necessário.

O alerta é especialmente direcionado às regiões da faixa leste do estado, que inclui o Vale do Ribeira, Itapeva, Bauru, Araraquara, Presidente Prudente, Marília, além da capital e da Região Metropolitana de São Paulo. As áreas da Baixada Santista, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, Campinas, Sorocaba, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Araçatuba também estão sob vigilância.

Impacto no Transporte

As fortes chuvas que atingiram a região metropolitana na madrugada de sábado (1) comprometeram o funcionamento da Linha 7-Rubi da CPTM. Atualmente, a circulação dos trens ocorre em via única entre as estações Botujuru e Campo Limpo Paulista. O trajeto entre Francisco Morato e Rio Grande da Serra está normalizado.

A retirada do oitavo carro envolvido em um deslizamento foi concluída às 13h desta segunda-feira. No entanto, as obras para remover a terra acumulada continuam. O trabalho de readequação da via também terá início em breve.

Condições das Estradas

Quatro rodovias estão com interdições devido às chuvas:

SPA 050/193 – Acesso à Cananéia – km 001+850 – Interdição total sem opção de desvio por erosão.

SP 058 – Rodovia Dep. Nesralla Rubez – km 234+500 – Interdição total por erosão e rompimento de linha de tubo.

SP 312 – Rodovia Estrada dos Romeiros – km 077+100 – Interdição total devido a queda de árvore.

SP 270 – Rodovia Raposo Tavares – km 77+800 – Tráfego desviado nas pistas oeste e leste; operação siga e pare em vigor.

Atendimentos Emergenciais

Entre sexta-feira (31) e domingo (2), o Corpo de Bombeiros registrou 291 chamadas para quedas de árvores, 410 relacionadas a enchentes e 29 para pessoas ilhadas.

Situação Atualizada pela Defesa Civil

Durante o período compreendido entre os dias 27 de janeiro e 2 de fevereiro, pelo menos 55 municípios enfrentaram alagamentos e deslizamentos monitorados pelo gabinete de crise.

Ações Preventivas Contra Enchentes

Em resposta às inundações recorrentes nesta época do ano, o Governo paulista implementou diversas medidas preventivas. Em 14 de janeiro foi inaugurado um piscinão em Franco da Rocha, destinado a mitigar os efeitos das chuvas na região. O equipamento EU-09 é uma das iniciativas no âmbito do programa SP Sempre Alerta que visa enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas.

Os investimentos totais superam R$ 263 milhões e incluem a construção de três piscinões, além do desassoreamento e canalização do rio Juquery. Essas ações beneficiarão mais de 200 mil cidadãos na região norte da Grande São Paulo.

Previsto para este ano está o lançamento do piscinão EU-08 em Franco da Rocha com um investimento adicional de R$ 47,8 milhões. Juntos, esses reservatórios terão capacidade equivalente a 182 piscinas olímpicas.

Ações Futuros na Capital

Para a cidade de São Paulo está agendada a entrega de um novo piscinão na área do Morumbi até 2026. Essa obra visa proteger um milhão de cidadãos contra inundações nas regiões afetadas. Com um investimento estimado em R$ 118 milhões, essa iniciativa integra os esforços contínuos do governo estadual para atenuar os problemas relacionados ao clima na metrópole.

Programa SP Sempre Alerta

A campanha SP Sempre Alerta foi instaurada pelo Governo paulista para coordenar ações relacionadas a fenômenos climáticos no estado. Desde o início deste mês as atividades estão focadas na Operação Chuvas que perdurará até março. Durante este tempo, todo o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil permanece em estado de alerta constante. Os agentes são responsáveis por monitorar as condições climáticas diariamente e emitir alertas quando necessário.