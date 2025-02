Defesa Civil alerta para chuvas intensas em várias regiões, incluindo a Baixada Santista

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu uma renovação do alerta para chuvas intensas, abrangendo principalmente a Baixada Santista e o Vale do Ribeira, que são áreas tanto do litoral quanto do interior paulista. Este aviso se deve ao elevado volume de precipitações registrado nos últimos dias e é esperado que os acumulados significativos persistam até a próxima quarta-feira, dia 5.

Além das regiões já mencionadas, o órgão também identificou que outras localidades do estado foram severamente impactadas pelas chuvas, incluindo Itapeva, Bauru, Araraquara, Presidente Prudente, Marília, bem como a capital e a região metropolitana de São Paulo.

O alerta para chuvas contínuas abrange ainda o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, Campinas, Sorocaba, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Araçatuba.

Diante dessa situação alarmante, o gabinete de crise será mantido em funcionamento até a quarta-feira (5), operando das 14h às 22h. O principal objetivo deste gabinete é monitorar a situação atual e coordenar as ações emergenciais necessárias.

Entre as recomendações feitas pela Defesa Civil estão:

Evitar a circulação por áreas alagadas;

Manter atenção à movimentação de solo, rachaduras em estruturas ou inclinação de árvores e postes;

Moradores em áreas consideradas de risco devem buscar abrigo em locais seguros assim que perceberem indícios de deslizamentos ou enchentes;

Acompanhar a previsão do tempo e as atualizações através dos canais oficiais da Defesa Civil.

A Defesa Civil também tem utilizado o sistema Cell Broadcast para enviar alertas diretamente aos celulares dos moradores das regiões afetadas. Desde a noite de sexta-feira (31), avisos foram enviados para diversas localidades, incluindo São Paulo, ABC Paulista, Franco da Rocha, Guarujá e Santos.

Esse sistema permite que mensagens de alerta sejam enviadas automaticamente para todos os aparelhos móveis conectados a uma antena de telefonia na área de risco. A tecnologia funciona independentemente de cadastro prévio e foi oficialmente implementada no dia 4 de dezembro do ano passado.

Os alertas emitidos por esse sistema são acompanhados de um sinal sonoro específico e a tela dos celulares fica bloqueada exibindo as informações relevantes sobre os riscos. Além disso, as mensagens também podem incluir orientações sobre locais seguros para evacuação.