Governo de SP convoca prefeitos para discussão sobre planos de drenagem

O governo de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, convocou uma reunião com prefeitos das cidades paulistas afetadas pelas intensas chuvas que ocorreram no último final de semana. O encontro está agendado para às 15h desta segunda-feira (3) e tem como foco a urgência na implementação de planos municipais de drenagem, especialmente nas localidades onde tais planos são inexistentes ou desatualizados.

A Região Metropolitana de São Paulo enfrentou sérios problemas devido ao forte volume de chuvas, resultando em alagamentos que causaram tragédias. Um exemplo lamentável é a morte de um motorista de aplicativo, que se afogou após ficar preso em seu veículo durante um alagamento na Vila Prudente, na Zona Leste, elevando o número de vítimas relacionadas a esses eventos climáticos para 18 desde dezembro, conforme reportado pela Defesa Civil.

A secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, liderará a reunião. Em declarações recentes, Resende enfatizou a necessidade urgente da atualização dos planos de drenagem nas prefeituras. “Temos observado que a maioria dos municípios não possui um plano eficaz ou os que existem estão defasados”, afirmou.

O objetivo do governo é colaborar com as administrações municipais na elaboração e atualização desses planos. De acordo com o Estatuto das Cidades, uma legislação federal promulgada em 2001, os Planos Diretores devem incluir medidas de drenagem urbana para prevenir e mitigar impactos relacionados a desastres.

Em resposta à previsão de mais chuvas nos próximos dias, equipes dedicadas ao gerenciamento das consequências das chuvas estarão mobilizadas até quarta-feira (5). As autoridades expressam preocupação especial com os potenciais danos na Grande São Paulo e na Baixada Santista.

A Defesa Civil estendeu o alerta para chuvas intensas em todo o estado até quarta-feira (5). Além disso, um Gabinete de Crise foi ativado pelo governo estadual para monitorar a situação e coordenar ações emergenciais necessárias.

Imagens mostram a gravidade da situação em algumas áreas, incluindo locais onde veículos foram submersos. A Defesa Civil também recomenda que os cidadãos evitem transitar por regiões alagadas e fiquem atentos a movimentações de solo que possam indicar riscos adicionais.

Para emergências, os cidadãos devem contatar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Recomendações adicionais incluem buscar abrigo seguro em caso de deslizamentos e acompanhar as atualizações meteorológicas pelos canais oficiais da Defesa Civil.