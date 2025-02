Governador acompanha ação da Defesa Civil no atendimento a famílias após chuvas

O governador Tarcísio de Freitas acompanhou na manhã deste domingo (2) a ação do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil de São Paulo, que atende famílias atingidas pelas fortes chuvas do fim de semana no Estado. Ele anunciou que o governo do Estado já enviou, através da Defesa Civil e do Fundo Social, 8.853 itens de ajuda humanitária, como cestas básicas, colchões, kits de limpeza, kits de higiene pessoal, roupas, brinquedos, calçados e água para diversas cidades afetadas pelas chuvas. As entregas começaram no sábado, logo após as primeiras ocorrências.

“Estamos acompanhando a situação para garantir toda a assistência necessária às famílias e definir ações emergenciais para mitigar os impactos das chuvas. Os donativos já estão sendo distribuídos pela Defesa Civil e pelo Fundo Social. Além disso, estamos dialogando com os prefeitos para entender as demandas mais urgentes e definir como o Estado pode oferecer apoio imediato”, afirmou o governador.

Tarcísio acompanhou os trabalhos no CGE com o coronel Henguel Ricardo Pereira, coordenador da Defesa Civil, e com a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende. O CGE fica dentro do Palácio dos Bandeirantes e é o espaço onde é feito todo o monitoramento da situação das chuvas no Estado.

Em Cajamar, foram distribuídas 88 cestas básicas, 88 kits de higiene, 352 itens de limpeza e 800 itens de dormitório, como colchões, cobertores, travesseiros e jogos de cama. Guarujá recebeu 50 cestas básicas, 500 itens de limpeza, 400 itens de dormitório, além de dois rolos de lona e 10 fitas de isolamento. Na zona leste de São Paulo, foram entregues 30 kits de limpeza e, pelo Fundo Social, 50 cestas básicas, 100 cobertores, caixas com roupas, brinquedos, calçados e um pallet de água.

Em Poá, além de 50 cestas básicas, foram enviados 50 colchões, 50 travesseiros e 50 kits de limpeza. O Fundo Social complementou com mais 50 cestas básicas, 100 cobertores e itens diversos, como roupas, brinquedos e produtos de higiene. Para Itaquaquecetuba, foram encaminhadas 150 cestas básicas, 600 itens de limpeza, 960 itens de dormitório e duas toneladas de água.

Em Diadema, a ajuda incluiu 50 colchões, 50 travesseiros e 50 kits de limpeza. O Fundo Social também enviou 50 cestas básicas, 100 cobertores e itens variados, como roupas, brinquedos, calçados e absorventes.

Suzano recebeu 200 cestas básicas, 800 itens de limpeza, 100 kits de higiene e 1.000 itens de dormitório, além de um rolo de lona e 10 fitas de isolamento.

Franco da Rocha também recebeu 200 cestas básicas, 800 itens de limpeza, 100 kits de higiene e 800 itens de dormitório, além de duas lonas e 10 fitas de isolamento.

Chuvas: Governo de SP decide manter gabinete de crise

A atuação emergencial do Governo do Estado, com apoio da Defesa Civil e do Fundo Social, continua em operação, com o Gabinete de Crise prorrogado e funcionando presencialmente até quarta-feira, dia 5 de fevereiro, das 14h às 22h.

Entre as cidades com os maiores acumulados de chuvas nas últimas 24 horas estão Itanhaém, Rio Grande da Serra, São Vicente, Ribeirão Pires e Santos, com registros que ultrapassam 100 milímetros de precipitação.

Na noite deste sábado (1º), um idoso ficou preso dentro de seu veículo em um alagamento ocorrido na Rua Prece, na Vila Prudente, zona leste de São Paulo. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Vila Alpina, mas não resistiu e faleceu.

Atualização da Defesa Civil do Estado de São Paulo

Cajamar: os níveis de água já baixaram, e as famílias desalojadas retornaram para suas residências.

Guarulhos: a maior parte dos alagamentos foi solucionada, mas os bairros Jardim Anny e Jardim Jacy ainda apresentam níveis elevados de água.

São Caetano do Sul: a situação está normalizada, sem registros de desabrigados ou desalojados.

São Bernardo do Campo: os níveis de água baixaram completamente, sem registros de desabrigados ou desalojados.

Poá: o município voltou à normalidade, com apenas uma pessoa desabrigada na Avenida Antonio Massa, 150, Centro. Cerca de 100 pessoas permanecem desalojadas, abrigadas em casas de parentes.

Guarujá: os níveis de água baixaram. Trinta e cinco pessoas estão acolhidas na Escola Municipal Sérgio Pereira Rodrigues (Avenida Atlântica, 1516, Balneário Cidade Atlântica). Outros dois abrigos estão disponíveis — na Avenida Tancredo Neves, Vila Santa Clara, e na Rua Mário Malheiros, Jardim Praiano —, mas não há famílias desabrigadas nesses locais.

Santo André: os níveis de água baixaram. Houve alguns registros de deslizamentos na cidade, e os engenheiros responsáveis estão realizando vistoria nas residências afetadas.

Diadema: os níveis de água baixaram. De acordo com a Defesa Civil, 125 pessoas foram desalojadas e encaminhadas para casa de parentes.

Chuvas: cellbroadcast emitiu oito alertas desde sexta-feira

A Defesa Civil de São Paulo emitiu alertas do cellbroadcast para seis regiões do Estado desde a noite de sexta-feira (31) e agora monitora alagamentos e pontos críticos. Receberam alertas as cidades de São Paulo, o ABC paulista, Franco da Rocha, Guarujá, ABC e Santos.

Ações de combate às enchentes no Estado

O Governo de São Paulo tomou uma série de medidas para minimizar o impacto das chuvas nesta época do ano. A administração paulista entregou no dia 14 de janeiro mais um piscinão em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. O EU-09 é um equipamento importante para o combate às enchentes na cidade, que há anos sofre com os alagamentos nos períodos com maior volume de chuvas.

A prevenção a eventos climáticos extremos é uma das diretrizes do SP Sempre Alerta, programa que busca diminuir os efeitos das mudanças climáticas na vida da população em todo o estado. A obra em Franco da Rocha faz parte de um pacote de investimentos do Governo de São Paulo para minimizar o risco de enchentes na região norte da Grande São Paulo.

Os investimentos somam mais de R$ 263 milhões e inclui a entrega de três piscinões, a realização do desassoreamento e a canalização do rio Juquery, que deve beneficiar mais de 200 mil pessoas em toda a região.

Ainda neste ano, outro piscinão será inaugurado, o EU-08, com investimento de R$ 47,8 milhões, elevando a três o número de reservatórios no município. A capacidade somada deles será equivalente a 182 piscinas olímpicas.

Os piscinões são equipamentos de grandes dimensões que permitem reter a água das chuvas de maneira controlada, evitando o alagamento de áreas urbanizadas, que incluem residências, comércio, escolas, vias públicas etc. Composto de bombas, eles são escoados assim que a chuva passa, permitindo absorver novas chuvas.

Já na capital, para 2026, está prevista a entrega do novo piscinão na região do Morumbi e de canalização de parte do Córrego Antonico, ambos situados na zona sul da cidade de São Paulo. A iniciativa visa combater as enchentes nas regiões do Morumbi e Paraisópolis, beneficiando um milhão de pessoas. Com investimento de cerca de R$ 118 milhões, a obra é mais um empreendimento que busca amenizar os problemas causados pelas mudanças climáticas no estado.