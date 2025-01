Tarcísio de Freitas celebra desestatização da Sabesp com toque do sino na NYSE

Nesta sexta-feira (31), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou do tradicional “toque do sino” na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE), um evento que destacou a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Este acontecimento simboliza a culminância bem-sucedida do processo de desestatização da empresa, iniciado no ano passado, e é visto como um passo significativo em direção à universalização dos serviços de saneamento até 2029 no estado.

Durante a cerimônia, o governador expressou sua satisfação em fazer parte deste marco. “É uma honra participar deste momento ao lado da equipe da Sabesp, ressaltando a importância e os resultados alcançados pela Companhia. A desestatização realizada no ano passado representa avanços essenciais para transformar a realidade do saneamento em nosso estado. O toque do sino aqui na bolsa de Nova Iorque é um indicativo claro de que estamos trilhando o caminho certo, valorizando todo o trabalho desenvolvido pela Sabesp”, declarou Tarcísio de Freitas.

O ato do toque do sino, uma tradição da NYSE desde 1792, ocorre diariamente no início e no fechamento das operações e serve como uma homenagem a empresas que se destacam no mercado. Originalmente, os comerciantes utilizavam martelos para marcar o início e o fim das transações; hoje, um botão aciona sinos que ecoam pelos alto-falantes, celebrando as conquistas corporativas.

Acompanhado por uma comitiva que incluía secretários estaduais como Rafael Benini (Parcerias e Investimentos), Natália Resende (Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística) e Lais Vita (Comunicação), além da liderança da Sabesp composta pelo CEO Carlos Piani e outros diretores, Tarcísio também registrou sua presença no livro de convidados ilustres antes do simbólico toque do sino, evento que foi transmitido ao vivo pelas redes sociais da NYSE.

Reconhecimento

No dia anterior ao evento na bolsa, o Governo do Estado de São Paulo foi agraciado com o prêmio “Equity Follow-On of the Year“, em reconhecimento ao êxito da desestatização da Sabesp através de uma oferta subsequente de ações concluída em julho do ano passado. Esta honraria foi recebida pelo governador Tarcísio de Freitas durante a cerimônia dos “Deals of the Year Awards“, promovida pela revista “LatinFinance“, que há 35 anos reconhece as capacidades das empresas na promoção do desenvolvimento econômico na América Latina e Caribe.