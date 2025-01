Governo apresenta projetos de saneamento e resiliência hídrica para investidores em NY

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deu início nesta quarta-feira (29), em Nova Iorque, nos Estados Unidos, a uma série de encontros com executivos de fundos internacionais de investimentos para apresentar as próximas iniciativas da Sabesp após a desestatização e projetos voltados para saneamento e resiliência hídrica em desenvolvimento no estado.

“Foi um dia muito produtivo. Tivemos oportunidade de conversar com muitos fundos de investimento interessados nos projetos de São Paulo. Estamos mostrando que sabemos estruturar projetos, mitigar riscos e que São Paulo está fazendo seu exercício fiscal e andando na direção certa. Estamos com uma perspectiva muito boa de ter leilões bem-sucedidos que trarão recursos e vão gerar emprego e oportunidades”, resumiu o governador Tarcísio de Freitas.

Segundo o governador, as reuniões também representaram a oportunidade para mostrar como o estado tem estruturado projetos de resiliência hídrica. “Separamos o estado em grandes blocos e estamos analisando a necessidade de cada um. Estamos trabalhando na estruturação de projetos e tenho certeza de que a partir disso vão nascer vários projetos de concessão que vão garantir água nos momentos de estiagem e que vão amortecer cheias nos momentos de chuvas. Isso vai salvar vidas e colocar São Paulo na vanguarda”, destacou.

O governador lidera uma comitiva que conta ainda com os secretários estaduais Rafael Benini (Parcerias e Investimentos), Natália Resende (Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística) e Lais Vita (Comunicação). Participam também das agendas o CEO da Sabesp, Carlos Piani; a chairwoman Karla Bertocco; a diretora de relações institucionais e sustentabilidade, Samanta Souza; e o diretor financeiro Daniel Slack.

A oferta pública da Sabesp, a maior da história do país em saneamento, arrecadou R$ 14,7 bilhões e representa R$ 260 bilhões em investimentos aos cofres públicos até 2060. Desse montante, R$ 69 bilhões serão destinados exclusivamente para tratamento e coleta de esgoto e para garantir água potável para populações que não eram atingidas pelo sistema de saneamento básico, como áreas rurais e urbanas informais, o equivalente a 10 bilhões de pessoas. Essa operação será concluída em 2029, quatro anos antes do previsto.

A desestatização já permitiu o anúncio no final do último ano de R$ 15 bilhões para obras de saneamento, beneficiando 8 milhões de pessoas. A empresa também prorrogou a tarifa social para que as famílias de baixa renda possam aderir ao Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e ter descontos de até 78% na conta. Com isso, houve um crescimento de 27% de pessoas inscritas no CadÚnico com direito à tarifa social.

Entre as pautas das reuniões com investidores também esteve o Universaliza SP, que desenvolve iniciativas de saneamento a municípios que não são atendidos pela Sabesp. O programa desenvolve soluções regionalizadas e oferece apoio técnico para as administrações municipais para promover e proporcionar resiliência hídrica. O governador também apresentou a modelagem da concessão de projetos de segurança hídrica que abrangem as bacias hidrográficas Tietê/Jacaré e Tietê/Batalha, impactando 23 cidades.

Premiação

Nesta quinta-feira (30), o governador participa do Jantar Anual de Mercados de Capitais da revista LatinFinance, onde receberá o prêmio “Equity Follow-On of the Year”, em reconhecimento à bem-sucedida operação de privatização da Sabesp. Esta é uma das categorias da premiação “Deals of the Year Awards”, realizada há 35 anos pela publicação, especializada no mercado financeiro da América Latina e do Caribe. Durante o dia, o governador cumpre agenda com uma série de encontros com investidores privados e apresentará a carteira de projetos do estado de São Paulo de parcerias público privadas, desestatizações e concessões.

Na cerimônia, o governador de São Paulo vai integrar um grupo que inclui outras autoridades públicas, além de executivos e investidores de toda a América Latina e do Caribe.