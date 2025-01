Taka solicita apoio de Tarcísio para instalação de AME em Diadema

Taka Yamauchi pediu o apoio do governo estadual para a instalação de um Ambulatório Médico de Especialistas (AME) e recursos para outras áreas da saúde, além de melhorias na segurança e infraestrutura.

Parceria entre município e estado é elogiada

O governador Tarcísio de Freitas reafirmou seu compromisso com a cidade, enquanto o deputado Baleia Rossi elogiou a gestão de Yamauchi e destacou a importância da colaboração entre os entes federativos.

O encontro entre o prefeito de Diadema, Taka Yamauchi, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, realizado no Palácio dos Bandeirantes, teve como foco discutir as necessidades do município em áreas como saúde, segurança e infraestrutura. Durante a reunião, Yamauchi solicitou a instalação de um Ambulatório Médico de Especialistas (AME), além de reforços para o efetivo policial e investimentos para a requalificação da Avenida Alvarenga, importante via da cidade.

O governador Tarcísio de Freitas se comprometeu a garantir o suporte necessário, assegurando que as demandas de Diadema seriam atendidas de forma prioritária. “Diadema terá todo o apoio do governo do Estado”, disse o governador.

O deputado federal Baleia Rossi (MDB) também participou do encontro e destacou a parceria entre o município e o governo estadual, ressaltando o excelente trabalho de Yamauchi à frente da cidade. Para o prefeito, o evento foi um sucesso e reforçou a importância do diálogo entre as esferas estadual e municipal. “A união entre os governos é essencial para a implementação de soluções concretas que trarão benefícios reais para a nossa população”, concluiu Yamauchi.