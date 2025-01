Governo de SP recebe prêmio em Nova Iorque de “oferta do ano” pela desestatização da Sabesp

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, recebeu na noite desta quinta-feira (30), em Nova Iorque, nos Estados Unidos, o prêmio “Equity Follow-On of the Year”, que reconhece o sucesso da desestatização da Sabesp, realizada via follow-on (ou oferta subsequente de ações) e finalizada em julho do ano passado. A privatização da Sabesp vai permitir a antecipação da universalização no saneamento para 2029 no estado de São Paulo.

“Este prêmio tem um significado especial para nós, não porque foi um projeto complexo ou o maior projeto de saneamento do ano passado. Mas porque nós sabemos que a Sabesp vai seguir trazendo dignidade para as pessoas que ainda não possuem algo muito importante, que não possuem o básico, que não possuem saneamento. Este projeto traz esperança e muda a vida das pessoas”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas durante o discurso na premiação.

A premiação é uma das categorias do “Deals of the Year Awards”, realizado há 35 anos pela revista “LatinFinance”, especializada na cobertura de notícias do mercado financeiro da América Latina e do Caribe, e visa destacar a capacidade das empresas para criar soluções para o desenvolvimento econômico.

Na cerimônia, o governador de São Paulo integrou um grupo de autoridades públicas, além de executivos e investidores, de toda a América Latina e do Caribe. Os ganhadores foram selecionados pela equipe da “LatinFinance” entre centenas de indicados que concluíram negócios entre 1º de outubro de 2023 e 30 de setembro de 2024. Os critérios de avaliação foram visão estratégica, qualidade de execução, inovação e impacto geral no mercado em que está inserido, entre outros pontos.

Mais cedo, a comitiva teve reunião com investidores e detalhou projetos em andamento do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP) nas áreas de saneamento, infraestrutura, educação, transporte e mobilidade para outros grupos de investidores.

Toque do sino na Bolsa de NY

Nesta sexta-feira (31), último dia de viagem, o governador começará o dia participando do tradicional “toque do sino” da Bolsa de Valores de Nova Iorque. Tarcísio foi convidado, juntamente à Sabesp, para integrar a cerimônia, que prestigia empresas e instituições em destaque no mercado.

Realizado diariamente na abertura e no encerramento das negociações, o ritual é a marca registrada da Bolsa norte-americana desde sua fundação, em 1792. Ao longo dos anos, tornou-se uma maneira de homenagear organizações que ganharam destaque no mercado. Se no século 18 os negociantes batiam um martelo para começar e finalizar o dia, hoje um botão aciona nos alto-falantes o som dos sinos que também foram referência no ano seguinte.

Antes de embarcar de volta ao Brasil, a comitiva realiza mais uma rodada de reuniões com fundos internacionais de investimentos.