Deslizamento de Terra Causa Descarrilamento de Trem na Linha 7-Rubi da CPTM

Um incidente envolvendo um trem da linha 7-rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) ocorreu na saída do túnel nas proximidades da estação Botujuru, em Campo Limpo Paulista, São Paulo. O trem descarrilou devido a um deslizamento de terra, provocado pelas intensas chuvas que atingiram a região durante a madrugada deste sábado (1º).

A circulação na linha 7-rubi foi interrompida entre as estações Francisco Morato e Botujuru como resultado do acidente. Para minimizar os impactos aos usuários, o sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) foi acionado, garantindo assistência ao trecho afetado.

Após esforços das equipes operacionais, a circulação no trecho entre Franco da Rocha e Francisco Morato foi restabelecida às 10h55. É importante ressaltar que no momento do descarrilamento, o trem estava sem passageiros, e o maquinista, embora tenha sofrido ferimentos leves, foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e passa bem, segundo informações fornecidas pela CPTM.

As equipes de manutenção estão mobilizadas para retirar a composição do local do incidente e normalizar o tráfego ferroviário. Entretanto, devido à interrupção das operações na linha 7-rubi, o Expresso Turístico que tinha como destino Jundiaí foi suspenso.

No entanto, as linhas entre Francisco Morato e Rio Grande da Serra e entre Botujuru e Jundiaí permanecem operando normalmente.