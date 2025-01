Franco da Rocha ganha novo piscinão para combater enchentes

Na terça-feira, dia 14, o Governo do Estado de São Paulo realizou a entrega do reservatório EU-09, um importante piscinão destinado à mitigação das enchentes em Franco da Rocha, localizada na Grande São Paulo. A cidade, que historicamente enfrenta sérios problemas com alagamentos durante períodos de chuvas intensas, agora conta com uma estrutura que visa aumentar a segurança hídrica e proteger a população local.

Situado na Avenida Israel, o EU-09 possui uma capacidade de armazenamento de 92 mil metros cúbicos de água, equivalente a 36 piscinas olímpicas. Esta obra faz parte de um robusto plano de investimentos do Governo paulista, que totaliza mais de R$ 263 milhões para reduzir os riscos de inundações na região norte da Grande São Paulo. O pacote inclui não apenas a construção de três piscinões, mas também ações como o desassoreamento e a canalização do rio Juquery, beneficiando assim mais de 200 mil cidadãos.

O governador Tarcísio de Freitas destacou a relevância deste projeto para o desenvolvimento da infraestrutura urbana: “Estamos falando de um projeto estadual focado no combate às cheias. A área central de Franco da Rocha e a Linha 7 da CPTM são críticas nesse contexto, e é fundamental que tenhamos estruturas adequadas para conter as inundações. A entrega deste reservatório representa um passo significativo nessa direção.”

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades estaduais e municipais, incluindo secretários e deputados que discutiram os benefícios diretos do EU-09. Com um investimento específico de R$ 54,4 milhões, o novo reservatório promete beneficiar aproximadamente 156 mil moradores, especialmente aqueles nas áreas centrais e comerciais da cidade, ao facilitar o fluxo no transporte público e nas vias durante dias chuvosos.

A execução da obra foi realizada pela SP Águas, agência responsável pelos recursos hídricos do estado, com o objetivo claro de minimizar os impactos das chuvas sazonais. Franco da Rocha já possuía outro piscinão em operação — o Ribeirão Água Vermelha — que tem capacidade para armazenar cerca de 200 mil metros cúbicos, ou 80 piscinas olímpicas. Além disso, outro reservatório está programado para ser inaugurado ainda este ano: o EU-08, com investimento estimado em R$ 47,8 milhões.

A secretária Natália Resende enfatizou a importância das obras na promoção da resiliência climática: “Estas intervenções são parte integrante de um esforço mais amplo do governo para lidar com eventos climáticos extremos. A entrega dos piscinões não só aumenta a segurança dos moradores como também melhora significativamente a qualidade de vida na região afetada pelas enchentes frequentes.”

A diretora-presidente da SP Águas, Camila Viana, também ressaltou a relevância do EU-09: “Este reservatório representa uma solução efetiva para os problemas históricos enfrentados pela população em relação às cheias. Estamos comprometidos em executar outras obras na área para proporcionar maior tranquilidade às famílias.”

Durante o evento, o governador anunciou também um projeto para o desassoreamento do rio Juquery. A ordem de serviço será emitida ainda neste mês para limpar um trecho de 15 quilômetros entre o córrego Maracujá e o ribeirão Perus, em uma obra que custará R$ 13 milhões e beneficiará mais de 158 mil pessoas nos municípios envolvidos.

Em termos gerais, até o final de 2026, Franco da Rocha contará com cinco reservatórios operacionais cuja capacidade total somada será equivalente a 404 piscinas olímpicas. Os novos projetos incluem tanto o EU-08 quanto o TG-09 (Tapera Grande), que está sendo construído em Francisco Morato. O EU-08 já se encontra com mais de 93% da obra concluída e terá capacidade para acumular cerca de 176 mil metros cúbicos.

Por fim, no município vizinho Francisco Morato, o TG-09 está previsto para ter uma área total de 73.200 m² e poderá acumular até 348 milhões de litros de água das chuvas. Com um investimento superior a R$ 113 milhões e previsão de conclusão para o final do próximo ano, esta obra se juntará ao TG-03 já existente no município.