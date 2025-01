Alagamentos na Baixada Santista elevam risco de leptospirose

Os alagamentos recentes na Baixada Santista, especialmente em Peruíbe, elevaram a preocupação com a leptospirose, uma infecção provocada pela bactéria Leptospira, que se encontra na urina de animais como roedores. Os sintomas dessa doença incluem febre alta, dor muscular, cansaço extremo, olhos avermelhados, tosse, diarreia, náuseas e erupções cutâneas.

Um forte temporal que atingiu a região causou grandes estragos e deixou mais de 200 pessoas desabrigadas. As condições criadas pelas enchentes favorecem a disseminação da Leptospira, tornando a população local vulnerável a essa infecção.

Caso os indivíduos apresentem os sinais mencionados, é essencial que busquem orientação médica imediatamente e informem sobre qualquer possível exposição à água contaminada. A automedicação é desaconselhada, pois pode agravar a situação clínica do paciente.

Transmissão da doença

A contaminação pela leptospirose ocorre principalmente através do contato com águas de enchente que estejam contaminadas. Mesmo feridas abertas aumentam o risco de infecção; no entanto, a bactéria também pode penetrar pelo contato com pele saudável se esta estiver submersa em água poluída por tempo prolongado.

Além dos ratos, outros animais como bois, cavalos e cães podem ser vetores da leptospirose. O perigo aumenta em áreas propensas ao acúmulo de água contaminada, como esgotos, lagoas e terrenos baldios.

Medidas de prevenção

Para evitar a leptospirose, recomenda-se:

Evitar o contato com águas ou lama provenientes de enchentes;

Desinfetar caixas d’água e vedar frestas em portas e paredes;

Utilizar água sanitária para higienizar reservatórios, já que este produto é eficaz contra a Leptospira;

Realizar controle de roedores com o auxílio de profissionais especializados;

Destinar corretamente o lixo;

Armazenar os alimentos de forma segura;

Pessoas envolvidas em atividades de limpeza devem usar botas e luvas de borracha ou sacos plásticos bem amarrados.

A adoção dessas medidas é crucial para proteger a saúde da população diante do aumento dos riscos associados às inundações.