Peruíbe recebe apoio da Defesa Civil e do Fundo Social em meio a intensas chuvas

A Defesa Civil do Estado de São Paulo, em colaboração com o Fundo Social, intensifica os esforços de assistência humanitária para a cidade de Peruíbe, localizada no litoral sul do estado. Desde a quarta-feira (8), o município tem sido atingido por chuvas torrenciais. Em resposta à situação emergencial, um caminhão com 500 itens essenciais, incluindo água, vestuário e kits de higiene pessoal, será enviado ao local nesta quinta-feira (9).

Nos últimos 24 horas, a cidade registrou um acumulado de 263 mm de precipitação, valor que supera em muito a média esperada para todo o mês de janeiro, que é de 236 mm. Este cenário crítico levou à criação de dois abrigos emergenciais para acomodar as 250 pessoas que se encontram desabrigadas.

Além disso, a Defesa Civil está enviando reforços para as equipes já presentes na região, com o objetivo de auxiliar os moradores afetados pelas chuvas. O Fundo Social está em contato contínuo com as autoridades locais para identificar novas necessidades e garantir o envio de donativos adicionais.

No dia anterior, o Governo do Estado já havia mobilizado ajuda humanitária, incluindo 50 cestas básicas, kits de higiene pessoal e material para dormitório e limpeza.

Alerta e Medidas Preventivas

Em uma ação preventiva, a Defesa Civil alertou os residentes de Peruíbe e Itariri sobre as condições meteorológicas adversas e os riscos elevados de alagamentos e deslizamentos por meio do sistema Cell Broadcast. Em Itariri, as chuvas acumuladas também foram alarmantes, totalizando 256 mm nas últimas 24 horas, resultando em alagamentos em várias áreas e no transbordamento do Rio Guanhanhã.

As inundações em Peruíbe afetaram especialmente o bairro Caraguava, onde as residências enfrentaram sérios problemas devido ao volume excessivo de água aliado ao aumento da maré.

A Defesa Civil tem se mostrado proativa na comunicação com a população. Desde o início das chuvas, foram enviados alertas via SMS e posteriormente pelo Cell Broadcast para informar sobre a continuidade das chuvas intensas e ventos fortes. O tenente Matheus Roncatto, diretor do Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado de São Paulo, destacou que os alertas são fundamentais para garantir a segurança da população nas áreas de risco.

Até o momento, as regiões litorâneas do estado continuam sob atenção devido à previsão de chuvas fortes. Espera-se que a intensidade das chuvas diminua a partir da sexta-feira (10).

Avanços Tecnológicos na Comunicação

A implementação do sistema Cell Broadcast tem proporcionado um método eficiente para disseminar informações críticas à população sem depender de internet ou aplicativos. Desde sua adoção em dezembro passado, este sistema foi utilizado em diversas ocasiões para alertar cidadãos em cidades como Guarujá e Ubatuba sobre situações emergenciais.

A Defesa Civil ressalta que este sistema não apenas informa sobre riscos iminentes mas também facilita uma resposta coordenada entre as autoridades locais e a comunidade.

Recomendações da Defesa Civil

Durante esse período crítico, a Defesa Civil recomenda que os cidadãos sigam rigorosamente as orientações de segurança e adotem medidas preventivas adequadas.

Evite áreas de risco, como encostas, margens de rios e locais com histórico de alagamentos.

Mantenha-se em locais seguros durante tempestades, evitando árvores, estruturas metálicas e áreas abertas.

Redobre a atenção no litoral e em municípios com acumulados elevados nos últimos dias.

Limpe calhas, ralos e bueiros para prevenir alagamentos.

Em emergências, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Operação Chuvas

Peruíbe é um dos municípios contemplados pela campanha SP Sempre Alerta – Operação Chuvas, que monitora áreas vulneráveis em todo o estado. Esta operação visa garantir ações preventivas eficazes durante o período chuvoso e minimizar os impactos sobre a população. Desde dezembro passado, essa campanha tem sido crucial para a gestão dos riscos associados às condições climáticas adversas no estado.