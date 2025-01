Peruíbe enfrenta alagamentos após tempestade; Governo de SP oferece assistência

Na manhã desta quarta-feira (8), o município de Peruíbe, localizado no litoral paulista, foi severamente afetado por fortes chuvas que resultaram em alagamentos em diversos bairros. Como consequência, dezenas de famílias se encontram desabrigadas, necessitando de assistência imediata.

Em resposta à crise, o Governo do Estado de São Paulo mobilizou uma ação humanitária através da Defesa Civil e do Fundo Social. A operação incluiu o envio de caminhões com suprimentos essenciais, que transportaram 50 cestas básicas, 50 kits de higiene pessoal, além de 50 kits para dormitório e limpeza, destinados a auxiliar as vítimas da tempestade.

Uma equipe da Defesa Civil também está presente na cidade, colaborando na montagem de abrigos temporários e no acolhimento das famílias afetadas. Peruíbe figura entre os municípios monitorados pela campanha “SP Sempre Alerta – Operação Chuvas“, que tem como foco a identificação de áreas em risco e a coordenação de ações preventivas e emergenciais, contando com o suporte de diversas entidades estaduais.

Entenda a Operação Chuvas

A Operação Chuvas é uma iniciativa promovida pelo governo paulista dentro da campanha “SP Sempre Alerta”, sob a coordenação da Defesa Civil. Desde dezembro do ano anterior, essa campanha vem realizando um monitoramento contínuo das condições climáticas e das áreas vulneráveis do estado. O objetivo principal é prevenir desastres naturais e garantir que as respostas dos órgãos estaduais sejam rápidas e eficazes durante o período chuvoso, minimizando riscos e impactos negativos à população.