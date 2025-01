Defesa Civil alerta para chuva intensa e risco de alagamentos e deslizamentos em SP

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alertas via Cell Broadcast nesta quarta-feira (8), destacando o risco elevado de alagamentos e deslizamentos em Peruíbe e Itariri, no litoral e interior paulista. Nas últimas 24 horas, Itariri registrou 256 mm de chuva, ultrapassando a média de janeiro (247 mm). Já em Peruíbe, o acumulado foi de 196 mm, superando metade do previsto para o mês (236 mm).

Em Itariri, bairros como Nova Itariri, Parque Serramar, Jardim Quiles e Jardim Ana Dias enfrentaram alagamentos e o transbordamento do Rio Guanhanhã, que bloqueou a Estrada Municipal. Apesar dos danos, não houve feridos; porém, nove pessoas ficaram desalojadas.

Em Peruíbe, o bairro Caraguava foi afetado por alagamentos devido ao volume de água e à maré alta, resultando em 20 pessoas desabrigadas. A Defesa Civil estadual enviou equipes para estruturar abrigos e distribuir 50 cestas básicas, kits de higiene, dormitório e limpeza às famílias atingidas.

Tecnologia de Alerta e Prevenção

O sistema Cell Broadcast, ativo desde dezembro de 2024, foi acionado para avisar moradores em risco. Ele permite o envio de mensagens diretamente aos celulares sem necessidade de internet. Desde sua estreia, foi utilizado 18 vezes, incluindo em cidades como Guarujá, Praia Grande e Ubatuba, reforçando o compromisso com a segurança comunitária.

Recomendações da Defesa Civil

Evite áreas de risco , como encostas e margens de rios.

, como encostas e margens de rios. Permaneça em locais seguros durante tempestades .

. Redobre cuidados em áreas com acumulados elevados de chuva .

. Limpe calhas e ralos para prevenir alagamentos.

Em emergências, ligue para 199 (Defesa Civil) ou 193 (Bombeiros).

Previsão Climática

A chuva intensa continuará até quinta-feira (9), com alerta para a Capital, Grande São Paulo, Baixada Santista, Litoral Norte e outras regiões do estado. A partir de sexta-feira (10), há expectativa de redução na intensidade das precipitações.