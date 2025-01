Guarujá amplia atendimento médico após surto de virose

A Prefeitura de Guarujá, localizada no litoral paulista, anunciou a ampliação do atendimento médico como resposta a um surto de virose que afetou a população durante o período festivo de dezembro e início de janeiro, quando a cidade recebe um elevado número de turistas.

Nos últimos dias, foram registrados mais de dois mil atendimentos relacionados a sintomas virais típicos na região. Marco Chacon, coordenador da Vigilância Sanitária do município, comentou que, segundo as análises realizadas, o pico da infecção parece ter sido superado. Em função disso, a administração municipal implementou medidas para otimizar o atendimento nas unidades de saúde. No último sábado (4), o tempo médio de espera nos serviços caiu de quatro horas para uma hora, evidenciando uma redução no impacto do surto.

Apesar da tendência positiva, as autoridades locais permanecem atentas à evolução dos casos e continuam a monitorar os sintomas nas áreas adjacentes. A gestão municipal está igualmente empenhada em identificar as causas do surto. Para isso, notificou a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) sobre possíveis vazamentos e ligações clandestinas na rede de esgoto da região da Enseada.

A Prefeitura enviou amostras de água para análise ao Instituto Adolfo Lutz, com o intuito de investigar a origem da virose. Chacon suspeita que a contaminação possa estar relacionada à água potável, possivelmente devido a irregularidades no sistema de abastecimento.

Por sua vez, a Sabesp informou que não há registros de alterações na qualidade da água distribuída, mas admitiu que a entrada irregular de água pluvial, em decorrência das chuvas intensas recentes, pode ter sobrecarregado o sistema de esgoto e contribuído para o problema.

Enquanto aguardam os resultados das investigações em curso, o governo estadual orientou os municípios que enfrentam aumento nos casos de diarreia aguda a realizar investigações epidemiológicas e coletas de fezes para uma análise mais detalhada.