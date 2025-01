Praia de Guarujá é a mais poluída da Baixada Santista, alerta CETESB

A Praia do Perequê, localizada em Guarujá, São Paulo, foi identificada como a mais poluída da Baixada Santista, conforme a avaliação anual realizada pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). Das 52 análises semanais efetuadas ao longo do ano, apenas em uma ocasião a praia não recebeu a classificação de imprópria para banho.

Os dados apresentados pela CETESB refletem a balneabilidade das praias, monitorando a qualidade da água de janeiro a dezembro. A situação alarmante da Praia do Perequê levantou preocupações entre autoridades e moradores locais.

Em resposta à classificação negativa, a Prefeitura de Guarujá esclareceu que, até recentemente, partes da região careciam de um sistema adequado de esgotamento sanitário. Contudo, o município está implementando um plano de obras destinado a mitigar essa questão.

Outro fator agravante identificado pela administração municipal é o desembocamento de dois rios na Praia do Perequê. O Executivo municipal informou que estudos estão sendo realizados em colaboração com o setor privado para analisar a qualidade sanitária do Rio do Peixe. O objetivo é desenvolver soluções que contribuam para a recuperação desse rio e identificar as principais fontes de poluição.

No contexto da Baixada Santista, outras praias também enfrentam problemas similares. A Praia do Gonzaguinha, em São Vicente, registra índices preocupantes e aparece entre as que apresentam os piores resultados na região. No total, entre as nove cidades da Baixada Santista, Praia Grande destaca-se com quatro praias consideradas impróprias para banhistas: Vila Tupi, Vila Mirim, Boqueirão e Balneário Flórida.

A Prefeitura de Praia Grande atribuiu os altos índices de poluição à combinação de chuvas acima da média nos últimos meses e ao aumento no fluxo de visitantes durante fins de semana e feriados prolongados. Atualmente, o município conta com 87,3% de cobertura da rede de esgoto e planeja alcançar 95% até 2028 através de melhorias no sistema de saneamento básico.

Em São Vicente, onde três praias apresentaram resultados negativos — Prainha, Gonzaguinha e Milionários — as autoridades destacaram as dificuldades em rastrear fontes de poluição devido à configuração estuarina da cidade e à presença significativa de áreas habitacionais informais e atividades industriais. Medidas estão sendo implementadas para ampliar as conexões de esgoto e drenagem na cidade.

A CETESB utiliza a densidade de bactérias fecais como principal parâmetro na avaliação da qualidade das águas das praias. A classificação anual agrupa as praias em categorias “Imprópria” e “Própria”, subdivididas em níveis: Excelente, Muito Boa e Satisfatória.

Além dos impactos diretos do esgoto nas praias, outros fatores podem influenciar negativamente os índices de balneabilidade, incluindo surtos epidêmicos associados à água contaminada, derrames acidentais de petróleo e fenômenos como maré vermelha.