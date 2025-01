Governador em exercício visita o Grande ABC para discussão sobre Saúde e Mobilidade Urbana

O governador de São Paulo em exercício, Felicio Ramuth, visitou o Grande ABC nesta quarta-feira (8/1) para tratar de demandas históricas do Consórcio Intermunicipal Grande ABC nas áreas de Saúde e Mobilidade.

À frente do Executivo estadual durante a licença de Tarcisio de Freitas, Ramuth foi recepcionado pelos prefeitos de Santo André, Gilvan Júnior; São Bernardo do Campo, Marcelo Lima; Diadema, Taka Yamauchi (presidente em exercício do Consórcio ABC); Ribeirão Pires, Guto Volpi; e de Rio Grande da Serra, Akira Auriani.

A agenda na região contou com visita à retomada das obras do BRT-ABC (sistema rápido de ônibus elétricos que conectará a região à capital). Em maio do ano passado, o Consórcio ABC recebeu uma comitiva da empresa Next Mobilidade, concessionária responsável pela construção do ramal para discutir o andamento do projeto.

O Consórcio ABC serve, desde o início, como palco para as discussões para o Grande ABC ter uma linha que faça interligação com a capital. Inicialmente, quando ainda era previsto um monotrilho para o traçado, a entidade regional recebeu técnicos para explanação do projeto.

Após a substituição de modal para BRT, em 2019, o órgão intermunicipal também recebeu representantes do Governo do Estado e da iniciativa privada para apresentação e detalhamento do empreendimento.

Em visita àparada Metrópole, na Avenida Aldino Pinotti, em São Bernardo, Ramuth afirmou que a primeira fase do sistema deve ser finalizada e receber testes ainda este ano, com previsão de início de operação em janeiro de 2026. “A gente entende que este transporte vai ajudar muito a população da região”, disse o governador em exercício.

O BRT-ABC percorrerá um corredor exclusivo entre o Terminal de São Bernardo, no Centro, e os terminais Tamanduateí (conexão com a Linha 10-Turquesa, da CPTM, e Metrô) e Sacomã, do Metrô. A implementação do novo modal prevê um total de 16 estações de parada e três terminais, beneficiando, inicialmente, mais de 170 mil passageiros por dia, dentro de trajeto em até 40 minutos no sistema expresso.

Ramuth também visitou Rede a Reabilitação Lucy Montoro de Diadema, onde vistoriou o LokomatPro Sensation, novo aparelho robótico de alta tecnologia para pacientes com limitações para caminhar que está disponível no equipamento estadual.

Durante a agenda, o governador em exercício falou sobre uma possível regionalização da Central de Regulação de Ofertas de Saúde (Cross), pleito histórico do Consórcio ABC ao governo estadual ao longo de mais de uma década e que consta do plano de prioridades estratégicas do órgão para 2025.

“O Cross é o sistema de regulação do Estado. Todos os atendimentos da rede estadual se dão através do Cross, onde o município aponta suas demandas, que são redistribuídas por meio dessa central. Com o avanço da regionalização e redistribuição dos atendimentos, a gente consegue ter um olhar regional ao Cross, sempre com respeito às filas e transparência”, disse Ramuth.

Retorno de São Bernardo



O governador em exercício aproveitou a agenda na região para destacar o retorno do município de São Bernardo do Campo ao Consórcio ABC, aprovado pela Câmara Municipal no início deste ano.

“Isso vai facilitar ainda mais (o diálogo com o Estado), porque na Saúde você não pode criar ilhas. A região é conurbada, onde começa uma cidade termina a outra, e a gente tem que olhar os atendimentos de forma regional”, disse Ramuth.

O retorno do município foi ratificado pelo presidente em exercício do Consórcio ABC e prefeito de Diadema, Taka Yamauchi, e os demais chefes dos Executivos municipais presentes na agenda.

“É importante trazermos essa notícia com um bom olhar, uma visão regional, onde as discussões são amplas em todas as áreas. É uma grande alegria receber o município de volta a este importante consórcio intermunicipal”, afirmou Taka.

O prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, também reforçou o regresso ao órgão regional. “Já tenho a autorização legislativa para o retorno, a aprovação aqui pelo presidente e demais prefeitos. Agora vamos aguardar a marcação da data para participarmos da primeira reunião do ano do Consórcio ABC”, reiterou.