Em show da solidariedade, Péricles abre 2025, com estilo, em dia simbólico para São Bernardo

Em evento marcado pela solidariedade, o cantor Péricles finalizou, com grande estilo e muito pagode na noite desta quarta-feira (1º/1), dia simbólico em São Bernardo, que aliou a abertura do Ano Novo de 2025 e diversas medidas efetivas pela cidade. Denominada SBC Feliz, a ação, gratuita, promovida pela iniciativa privada na Esplanada do Paço Municipal, registrou a arrecadação de 3 toneladas de alimento não perecíveis. O prefeito Marcelo Lima participou das atividades.

A iniciativa atraiu cerca de 16 mil pessoas, fãs de todas as idades, dentro de espaço estruturado e organizado com tendas de gastronomia e de bebidas, além de espaço para PCDs (Pessoas com Deficiência) e banheiros químicos. Entre as atrações, o show de Péricles levantou o público. Foi mais de uma hora de espetáculo, que reuniu lançamentos recentes, como “Final de Tarde”, “Falando Segredo”, “Daquele Jeitão” e “Se eu Largar o Freio, e clássicos ao longo da carreira de sucesso, que já chega a 13 anos de trajetória solo após saída do Exaltasamba.

No palco, o prefeito Marcelo Lima destacou o ressignificado que o evento, viabilizado pelo Diário do Grande ABC, traz para o município. “Representa um novo momento. Estamos neste primeiro dia do ano pensando na São Bernardo do futuro, pra frente, que ganhará em qualidade de vida. Agradeço ao Péricles por estar em São Bernardo dando alegria para a população. É São Bernardo novamente sendo feliz”, assinalou o chefe do Executivo, ao anunciar a entrada do músico.

Além de Péricles, o evento SBC Feliz contou com shows de artistas locais no palco, como Caio Lacerda, Karine Calvo, DJ Harlen Barreto e a dupla Roger e Rogério. As apresentações deram o tom do vasto repertório do evento, reunindo samba, pagode, pop e sertanejo. Os nomes escolhidos para o espetáculo, de quebra, são do Grande ABC, incluindo a atração principal da noite, que sempre ressalta suas raízes na região.

SOLIDARIEDADE – Com entrada gratuita, a ação deu um show de solidariedade. A arrecadação será voltada a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

As passagens de transporte coletivo em São Bernardo nesta quarta-feira também foram gratuitas, das 16h até 0h. A data marcou ainda a abertura das portas do Hospital de Urgência de São Bernardo.