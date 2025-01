EC São Bernardo se reapresenta após derrota na estreia da A3

O EC São Bernardo já retornou aos treinos na manhã deste domingo (19) com foco total na próxima rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. A equipe foi superada pelo Rio Branco fora de casa, por 3 a 1, na partida de estreia da competição. Os mandantes abriram 3 a 0 ainda na primeira etapa e Gui Marques diminuiu para o Cachorrão já nos acréscimos.

O treinador Marcos Bazílio, juntamente com sua comissão técnica, comandou um treino tático e técnico para os jogadores não relacionados e/ou que tiveram menos de trinta minutos jogados no sábado. Os atletas que jogaram a maior parte do tempo diante do Tigre realizaram um trabalho regenerativo na academia com o preparador físico, Hamilton Faria, e com o fisiologista, Bruno Paixão.

O próximo jogo da equipe é nesta quarta-feira (22), diante do Francana, outra equipe recém-promovida da Série A4. A partida acontecerá no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, às 15h, e a entrada dos torcedores do Cachorrão será custeada pela diretoria da equipe.