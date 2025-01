EC São Bernardo anuncia a contratação de Caiuby

O atacante Caiuby Francisco da Silva é o mais novo reforço do EC São Bernardo. O atleta de 36 anos se junta ao Alvinegro do ABC para continuar escrevendo sua história, marcada por conquistas e vitórias.

O atleta atuou no Corinthians e São Caetano no início de sua trajetória, mas fez grande parte da sua carreira na Alemanha. No país, defendeu as cores do Wolfsburg, Augsburg, Ingolstadt 04 e outros. Pelo Wolfsburg, Caiuby foi campeão da Bundesliga.

Caiuby estava no Aymorés-MG, onde conquistou o acesso para o Módulo I do Campeonato Mineiro. O atacante já treina com o elenco há algumas semanas e está à disposição do treinador para a estreia.

Depois de mais de três meses de preparação, amistosos contra grandes equipes, chegou a hora da estreia no Campeonato Paulista A3. A competição mais importante da temporada do EC São Bernardo começa neste sábado (18).