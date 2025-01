EC São Bernardo está pronto para decisão pela Copinha

No Grupo 23 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, teremos emoção até o final, a chave com sede em Mogi das Cruzes ainda tem equipes na briga pela classificação. O Zumbi-AL fez história, e já está na próxima fase da maior competição de base do mundo, agora a equipe enfrenta o Cruzeiro-PB, buscando se consolidar na liderança do grupo. Enquanto Flamengo e EC São Bernardo lutam pela outra vaga.

O Flamengo vem em segundo colocado com três pontos e, um empate já coloca o Rubro Negro na segunda fase. Seu adversário, o Cachorrão, ainda não venceu na Copinha e para se classificar, tem a difícil missão de vencer os Garotos do Ninho. A equipe carioca vem de derrota para o Zumbi, por 2 a 1, enquanto o Bernô empatou sem gols na última rodada, diante da Raposa.

Uma vitória simples dos Crias do Cachorrão já é o bastante para colocar os paulistas na segunda fase da Copinha, pelo quarto ano consecutivo, a última vez que o EC São Bernardo não passou da fase de grupos, foi em 2020, – Em 2021 a Copinha não aconteceu – quando terminou o campeonato com dois empates e uma vitória. Já os cariocas precisam apenas de um empate para se classificar. O jogo entre as equipes, será o último da primeira fase da Copinha 2025.

O time de Nuno Teixeira, finalizou a preparação nesta tarde, com um treino tático e de bolas paradas, o trabalho foi realizado no Estádio Baetão, em São Bernardo do Campo. A equipe do português tem o desfalque confirmado do extremo, Iuri Viana, suspenso, após receber cartão vermelho na última partida. No Cachorrão, para o duelo contra o Flamengo, estão pendurados: Murilo Barros, Yarley Alexandre, Kauã Chaudar e Daniel Eliziário.

A bola rola amanhã (11), em Mogi das Cruzes, no Estádio Nogueirão, às 21h45. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados pelo aplicativo BipFut, os torcedores que não forem ao estádio, podem acompanhar a partida pelo Sportv. Mais cedo, às 19h15, Zumbi-AL e Cruzeiro-PB também entram em campo, o jogo tem transmissão ao vivo no YouTube, pelo canal Paulistão.



Crédito:Brendow Felipe/ EC São Bernardo

