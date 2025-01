EC São Bernardo realiza jogo-treino contra o Ituano

O EC São Bernardo realizou nesta quarta-feira (8) um jogo-treino diante do Ituano visando a preparação para a temporada 2025. A partida foi realizada no estádio Novelli Júnior, em Itu.

O trabalho foi realizado no Estádio Municipal Doutor Novelli Júnior, iniciou às 10h00 e teve quatro tempos de 30 minutos. A partida terminou em 1 a 1: Kauan Cristian fez o gol do Cachorrão de pênalti.

Este foi o quarto amistoso da equipe, que entra na reta final da preparação para o Campeonato Paulista A3. O clube ainda tem mais um amistoso marcado para esta semana, vai enfrentar o Palmeiras, no CT da Barra Funda, no sábado (11).

A estreia do Alvinegro do ABC na Série A3 é no outro sábado, dia 18 de janeiro, às 15h, diante do Rio Branco, em Americana.