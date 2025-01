EC São Bernardo registra marca histórica com recorde de atletas vendidos em 2024

O EC São Bernardo celebra um marco importante no cenário do futebol paulista. Após se tornar SAF e ceder a gestão do futebol ao grupo TSG em 2022, o clube alcançou uma grande conquista ao realizar quatro vendas diretas de jogadores em 2024, estabelecendo um recorde histórico para o time. Este é o primeiro ano em que o Cachorrão negocia quatro atletas em uma única temporada.

Os atletas que fizeram parte deste feito foram Kauan Cristtyan, Gustavo Santana, Clayton Sampaio e Djalma Evaristo. Kauan e Gustavo foram vendidos ao Cuiabá, enquanto Clayton se transferiu para o AVS, de Portugal, e Djalma foi negociado com o Gimpo, da Coreia do Sul. A operação de Djalma foi concluída no começo de 2025, mas a transação foi formalizada ainda no ano passado.

Em comentário sobre a importância dessas vendas, o CEO do clube, Anderson Franciscon, afirmou: “É muito importante para o EC São Bernardo ter esse reconhecimento do mercado e se consolidar cada vez mais como um clube formador e vendedor. Isso nos mostra que temos um norte a seguir enquanto gestão e também reflete no interesse dos atletas em vestirem a nossa camisa. Esperamos seguir colhendo os frutos deste trabalho e somar a isso bons resultados dentro de campo, seja no futebol profissional ou nas categorias de base.“

Com o time Sub-20 disputando a Copa São Paulo e o elenco profissional se preparando para a Série A3 do Paulistão, o EC São Bernardo almeja um 2025 promissor. Após ficar perto do acesso nos últimos três anos, a torcida do Cachorrão espera que o clube finalmente conquiste a vaga na Série A2 do Campeonato Paulista.