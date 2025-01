FPF investiga suposto caso de manipulação de resultado na Copinha

A partida programada para esta sexta-feira (10) entre Dourados-MS e Falcon-SE, válida pela última rodada do Grupo 28 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, está envolta em controvérsia antes mesmo de sua realização. O embate, que ocorrerá às 13h em Itaquaquecetuba, gerou preocupações significativas nos bastidores devido a uma denúncia formal feita pelo clube sul-mato-grossense.

Na quinta-feira (9), o Dourados-MS reportou à Federação Paulista de Futebol um incidente no qual seu técnico, Alessandro dos Santos, foi abordado por um indivíduo desconhecido com a proposta de facilitar a vitória do Falcon-SE. Essa manobra teria como objetivo favorecer os sergipanos, que ainda almejam uma vaga na próxima fase do torneio, enquanto o Dourados já se encontra eliminado.

O presidente do Esporte Clube Embu-Guaçu, parceiro do Dourados-MS, Arnaldo Alves de Souza, confirmou a tentativa de aliciamento. Segundo ele, na quarta-feira anterior ao jogo, o treinador recebeu uma ligação de alguém que se identificou como Anderson Monteiro. No entanto, a diretoria do Falcon-SE declarou não ter conhecimento sobre essa pessoa. Durante a chamada, o suposto aliciador ofereceu vantagens não especificadas em troca da manipulação do resultado.

Imediatamente após receber a proposta, Alessandro dos Santos recusou-a e comunicou o ocorrido à direção do clube, que decidiu notificar as autoridades competentes.

A Federação Paulista de Futebol confirmou estar ciente da situação e informou que o caso foi encaminhado à Polícia Civil para investigação. A entidade também fez menção à Stats Perform Integrity, empresa que auxilia no monitoramento das apostas esportivas em nível global.

Além disso, a FPF tem implementado iniciativas preventivas contra manipulação de resultados na Copinha Sicredi desde 2015, incluindo palestras informativas para atletas e membros das comissões técnicas.

Em resposta à denúncia, o Falcon-SE reafirmou seu compromisso com a ética no esporte. Em comunicado oficial, o clube manifestou repúdio a qualquer tentativa de manipulação e destacou que está colaborando com as investigações. “Desde sua fundação, o Falcon sempre se pautou pelos princípios da moralidade e respeito“, diz a nota.

No aspecto competitivo da competição, o Falcon-SE ocupa atualmente a liderança do Grupo 28 junto ao Vila Nova-GO, ambos com quatro pontos conquistados até o momento. Para avançar na Copa São Paulo, o time sergipano precisa garantir ao menos um empate na partida contra o Dourados-MS. No mesmo grupo, outra partida relevante ocorrerá entre Vila Nova-GO e Aster Itaquá às 15h15.