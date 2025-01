Aster Itaquá estreia com goleada sobre o Dourados na Copinha 2025

O Aster Itaquá começou a Copa São Paulo de Futebol Jr. com o pé direito ao vencer o Dourados Atlético Clube (MS) por 4 a 1 em uma tarde quente no Campo do Brasil, no Morro Branco, em Itaquaquecetuba. Jogando em casa, a equipe dominou a partida, garantiu os três pontos e é líder do grupo 28.

Com a casa cheia, a torcida apaixonada cantou alto durante todo o jogo para apoiar o time. Os termômetros chegaram a marcar 30°C e o caminhão tempestade, da Guarda Civil Municipal (GCM), foi acionado trazendo ainda mais alegria à galera com jatos de água.

Dentro das quatro linhas, a primeira etapa foi de domínio do time de Itaquá. O Aster criou boas oportunidades com a troca de passes enquanto o Dourados estudava o jogo e tentava se defender, até que aos 22 minutos o atacante Ítalo foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Batata, responsável pela cobrança, não desperdiçou e abriu o placar para o time da casa. Logo em seguida, o atacante ainda fez o segundo, que acabou sendo anulado por impedimento.

A situação do time sul-mato-grossense ficou ainda mais complicada após a expulsão do lateral Pedro Leão, que recebeu o segundo cartão amarelo e foi para o vestiário mais cedo.

Na volta para o segundo tempo, o time de Itaquá teve um susto logo no início, quando Bruno Henrique empatou para o Dourados. Porém, Dieguinho brilhou com um gol de desempate e colocou o Aster novamente à frente.

O time da casa seguiu aproveitando melhor as oportunidades, com mais um gol do inspirado atacante Batata e Júlio Chiotti fechando o jogo em 4 a 1. Júlio ainda teve a chance de fazer o quinto, com um pênalti a favor do Aster, mas tentou uma cavadinha que foi defendida pelo goleiro Pietro.

Liderança

Com a vitória, o Aster Itaquá lidera o grupo 28 com três pontos, enquanto o Dourados é o último colocado. Na próxima rodada, na terça-feira (7), o Aster encara o Falcon (SE), às 13h, no Campo do Brasil.

Outro jogo

A rodada 1 do grupo 28 ainda contou com a partida entre Vila Nova (GO) e Falcon (SE), que ocorreu no Campo do Brasil e terminou empatada em 1 a 1.