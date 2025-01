Copinha começa com 20 estreantes, novidade com ingresso e veto do governo

O futebol brasileiro começa, de fato, nesta quinta-feira (2). O dia será marcado por seis jogos da 1ª rodada da fase de grupos da Copinha -o maior torneio de futebol júnior do país. O campeonato tem estreantes, novo sistema de ingressos e um veto do governo.

O torneio manteve o formato dos últimos anos: os 128 participantes foram divididos em 32 grupos com quatro clubes cada. Os times jogam entre si e, após as três rodadas, os dois primeiros de cada chave avançam para o mata-mata até a decisão. O Corinthians é o atual campeão e dono do maior número de títulos: foram 11 conquistas.

Cada chave tem uma sede paulista, e há duas cidades estreantes: Santa Fé do Sul e Brodowski. Os municípios do interior entraram na rota da Copinha em 2025 e mantêm equipes locais nos Grupos 2 e 6, respectivamente.

Vinte times farão suas primeiras campanhas na história do torneio. São eles: América (SE), Araguaçema (TO), Azuriz (PR), Bandeirante (SP), Barra (SC), Capitão Poço (PA), Cruzeiro (PB), Dourados (MS), Estrela de Março (BA), Ferroviário (CE), Força e Luz (RN), Jaciobá (AL), Marcílio Dias (SC), Mazagão (AP), Monte Roraima (RR), Operário (MS), Referência (SP), Santa Cruz (AC), Santa Fé (SP) e União Araguaiense (TO).

Diferentemente do que ocorreu nos últimos anos, os torcedores precisarão de ingressos -que são gratuitos– para acompanhar as partidas in loco. A FPF (Federação Paulista de Futebol) fez uma parceria com o aplicativo BipFut, e quem quiser entrar no estádio deve baixar a ferramenta, fazer o cadastro e resgatar, sem custos, o seu bilhete. A entrada será realizada com reconhecimento facial.

A Copinha também traz um veto inédito do governo envolvendo bets. A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda proibiu apostas envolvendo partidas do torneio e também propagandas feitas por marcas do setor.

A medida se baseia no fato de que “a Copa São Paulo de Futebol Júnior trata-se de um torneio de categoria de base, com competições nas quais observa-se a participação de menores de idade”.

“Ressalta-se a importância de proteção deste público vulnerável: crianças e adolescentes. O aumento da popularidade dos jogos de apostas apresenta desafios, especialmente em relação à publicidade direcionada aos jovens, considerada publicidade abusiva e portanto, proibida. A juventude é uma fase de desenvolvimento cognitivo e emocional, em que os jovens estão mais suscetíveis a influências externas. O evento esportivo da Copinha não pode se propor a associar jovens atletas ao mercado de apostas por meio de patrocínios estampados nos uniformes, a ser um espaço para estimular os jovens a apostar, ainda que indiretamente, sob pena de incentivar o desenvolvimento de comportamentos de risco, dependência e até mesmo endividamento, afetando negativamente a saúde mental dos jovens, suas relações sociais e seu desempenho acadêmico”, diz trecho da nota da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

As partidas serão transmitidas em quatro lugares: Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada), CazéTV (YouTube) e Futebol Paulista (YouTube).

QUAIS JOGOS INAUGURAM A COPINHA NESTA QUINTA?

– 15h45: São Carlos x Imperatriz (MA)

– 16h45: Mirassol x Rio Branco (ES)

– 18h: Cruzeiro x Real Brasília

– 19h: Criciúma x Capitão Poço (PA)

– 19h15: Votuporanguense x Floresta (CE)

– 21h30: Botafogo x Fast (RR)