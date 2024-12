Estádio Bruno José Daniel recebe Copa São Paulo como única sede no ABC

O Estádio Bruno José Daniel, na Vila América, em Santo André, será o único representante da região do ABC como palco da principal competição de futebol sub-20 do país, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, mais conhecida como “Copinha”. A cidade havia recebido o campeonato pela última vez em 2023.

Em 2025, Santo André abrigará o grupo 27. A chave com sede andreense terá, além do próprio Esporte Clube Santo André, representando a cidade, o tradicional Corinthians – maior vencedor da Copinha com 11 títulos e atual campeão –, o Porto Velho, de Rondônia, e o Rio Branco, do Acre.

A primeira partida do grupo acontece no sábado (4), às 19h15, entre Santo André e Rio Branco, enquanto o Corinthians faz o jogo de fundo contra o Porto Velho, às 21h30. A segunda rodada acontece na terça-feira (7), com Santo André e Porto Velho, às 14h45, e Rio Branco e Corinthians, às 17h. A rodada final será no dia 10, com Santo André e Corinthians, às 17h. Antes, se enfrentam Porto Velho e Rio Branco. A entrada para os jogos é gratuita. O Bruno Daniel poderá ainda ser utilizado nas fases seguintes da Copinha.

A competição é conhecida como a maior reveladora de talentos do futebol nacional, como por exemplo o ex-jogador Kaká, que desfilou pelo campo do Brunão em 2001, antes de subir ao profissional do São Paulo Futebol Clube, e posteriormente se tornar o melhor jogador do mundo pelo Milan (ITA), em 2007.

Durante a última gestão, a Prefeitura de Santo André entregou a praça esportiva andreense totalmente revitalizada com um novo e moderno gramado sintético, vestiários novos e iluminação em LED. Entre as melhorias foram feitas também a revisão e a revitalização do sistema de drenagem, implantação de sistema de resfriamento no gramado, execução do recapeamento da pista de atletismo e pintura das arquibancadas, corrimão e fachada do estádio. Ainda durante a pandemia Covid-19, o local também abrigou um hospital de campanha, ajudando a salvar milhares de vidas.

Ingressos – Por determinação da FPF (Federação Paulista de Futebol), todos os jogos terão reconhecimento facial e resgate de ingresso online gratuito. O cadastramento deve ser realizado seguindo o passo a passo:

1° passo: Fazer o download do aplicativo BIPFUT

2° passo: Realizar o cadastro dentro do aplicativo. Vale ressaltar que será necessário fazer o cadastro apenas uma vez.

3° passo: Resgatar o seu ingresso online gratuito para os jogos do Santo André, lembrando que os ingressos precisam ser resgatados para cada um dos jogos.

No momento do acesso ao Estádio Bruno José Daniel não será preciso estar com celular, nem com internet, será realizado somente o seu reconhecimento facial para liberar o seu acesso ao jogo.