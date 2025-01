EC São Bernardo leva empate do Francana e segue sem vencer na A3

Na tarde desta quarta-feira, a equipe da Francana enfrentou o EC São Bernardo e conseguiu um empate fora de casa na segunda rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. A partida, realizada no Estádio Primeiro de Maio, começou desfavorável para a Francana, mas a equipe conseguiu igualar o placar com um gol do zagueiro Rodrigo. O gol do time da casa foi anotado por Pedro Igor.

Com este resultado, a Francana permanece invicta no torneio, acumulando dois pontos até o momento, enquanto o EC São Bernardo conquista seu primeiro ponto na competição.

Análise da partida

A partida começou com a Francana tentando dominar as ações, mas foi o EC São Bernardo que teve a primeira grande oportunidade, com Caiuby desperdiçando uma chance clara após um rápido contra-ataque. Aos 34 minutos, a Francana respondeu com Matheus Prado, que não conseguiu acertar a finalização e mandou a bola pela linha lateral.

Nos momentos finais do primeiro tempo, Caiuby voltou a ameaçar a meta adversária, mas sua finalização foi defendida pelo goleiro da Francana. Assim, as equipes foram para o intervalo sem gols.

No segundo tempo, o EC São Bernardo começou mais ativo e, logo aos 3 minutos, Caiuby teve uma nova oportunidade que foi neutralizada pela defesa adversária. A Francana respondeu aos 18 minutos com Luisinho, que teve uma chance clara mas acabou chutando fraco sem goleiro.

Aos 26 minutos da segunda etapa, o EC São Bernardo finalmente abriu o placar. Caiuby fez uma jogada pela esquerda e lançou Pedro Igor, que ficou frente a frente com o goleiro e não desperdiçou. O time da casa continuou pressionando e quase ampliou com um chute de Alyson que exigiu grande defesa do goleiro Wesley.

Na próxima rodada, o EC São Bernardo enfrentará o XV de Jaú em casa no domingo às 10h, enquanto a Francana jogará contra o Bandeirante no Lanchão no mesmo dia.