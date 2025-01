EC São Bernardo tenta recuperação contra Francana na Série A-3

Após sofrer uma derrota de 3 a 1 na partida inaugural da Série A-3 do Campeonato Paulista, o EC São Bernardo se prepara para um confronto crucial contra a Francana. O jogo, marcado para às 15h no Estádio 1º de Maio, será uma oportunidade para a equipe não apenas buscar a recuperação, mas também aprender com os erros cometidos durante a estreia.

Desafios defensivos e ajustes necessários

O primeiro tempo da partida contra o Rio Branco foi marcado por um apagão defensivo que resultou em uma desvantagem significativa no placar. Essa situação comprometeu o desempenho do time nos minutos seguintes e levantou preocupações entre os jogadores sobre a necessidade de evitar que esse cenário se repita.

Logo após a partida, o elenco retornou aos treinos no dia seguinte sob a orientação do técnico Marcos Basílio. O treinador destaca a importância de aprender com os desafios enfrentados e de trabalhar na coesão da equipe.

Reforços e expectativas para o futuro

Na segunda-feira, o time recebeu um reforço significativo: o atacante Guilherme Pires, de 22 anos, que já vestiu a camisa do clube em 2024 e estava jogando na Lituânia. A expectativa é que sua experiência e habilidade contribuam positivamente para o desempenho do time nas próximas rodadas.

Com um foco renovado e lições aprendidas, o EC São Bernardo busca voltar a apresentar um futebol sólido e competitivo, pronto para enfrentar as dificuldades da Série A-3.