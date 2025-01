EC São Bernardo estreia na Série A3 diante do Rio Branco

Depois de mais de três meses de preparação, amistosos contra grandes equipes, chegou a hora da estreia no Campeonato Paulista A3. A competição mais importante da temporada do EC São Bernardo começa neste sábado (18).

A equipe comandada por Marcos Bazílio vem com um único objetivo em mente: o acesso para a Série A2. O Cachorrão vem de três anos consecutivos batendo na trave: em 2022, 2023 e 2024, a equipe ficou entre as quatro melhores da competição, mas foi superada no jogo do acesso.

Em 2022, perdeu para o Noroeste nas semifinais, no ano seguinte para o Capivariano e no ano passado para o Grêmio Prudente. Consolidada como uma das fortes equipes da divisão, o Cachorrão vai em busca deste acesso, que não acontece desde 2020, quando foi vice-campeão da Série A3.

Como preparação para a competição, o Cachorrão realizou uma série de amistosos, enfrentando Ituano, São Bento, Santo André, São Bernardo FC e Palmeiras. A equipe vem treinando desde o meio de novembro e se preparou justamente para a estreia. O primeiro compromisso da equipe é fora de casa, jogando em Americana, no Estádio Décio Vitta, contra o Rio Branco, equipe recém-promovida da Série A4.

A bola rola amanhã (18), às 15h00. A promessa é de casa cheia, mas para os torcedores que não forem ao estádio, poderão acompanhar o jogo pelo YouTube, no canal do Paulistão.