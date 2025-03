Diadema terá plano diretor de manejo das águas

A implantação de novo Plano Diretor Municipal para Manejo de Águas Pluviais de Diadema está garantida. A liberação da verba, cerca de R$ 6 milhões, veio do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) e a boa notícia foi dado pela secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, ao visitar, na última sexta-feira (7/3), às obras do Piscinão Jaboticabal nas divisas dos municípios de São Paulo, São Caetano e São Bernardo do Campo.

O último plano diretor que Diadema executou foi no ano de 1972 e desde então não houve atualização. Com a verba estadual, a Prefeitura, além da implantação de um novo plano, fará um georreferenciamento (levantamento) das suas redes macro e micro de drenagem. O objetivo é saber o que a cidade tem de infraestrutura na área e no que ela pode ser melhorada e ampliada.

“Bacana essa parceria com o Governo do Estado. Com a liberação desse recurso vamos realizar ações para que, de forma macro, possamos enxergar as deficiências na área de drenagem da cidade e implantar o Plano Diretor de Manejo das Águas. Os córregos Olaria, Grota Funda e Fortaleza passarão por intervenções e para este último já teve início a licitação da obra. Tudo isso é importante para que possamos melhorar a vida da população”, afirmou o prefeito de Diadema Taka Yamauchi.

A secretária estadual do Meio Ambiente, Natália Resende, explicou, que o Governo do Estado olha a região com as especificidades de cada município. “Isso é importante e é um avanço. Na reunião no último dia 25 de fevereiro, no Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, foi revalidado o valor de R$ 12 milhões, e R$ 3,2 milhões foram direcionados para o plano de macro e micro drenagem do Grande ABC, R$ 6 milhões para Diadema e a outra parte foi para a cidade de Mauá”, afirmou a secretária.

Visita ao Piscinão Jaboticabal – O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi, acompanhado dos secretários municipais Melissa Duaik, de Obras, e Ricardo Sousa, de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, participou na última sexta-feira, da visita à obra do Piscinão Jaboticabal.

O reservatório é uma demanda do Consórcio Intermunicipal Grande ABC e será muito importante no combate às enchentes na região. O piscinão tem capacidade para receber 900 mil metros cúbicos de água e está sendo construído nas proximidades da Rodovia Anchieta. A obra já está 70% edificada.

Além da secretária estadual de Meio Ambiente, a vistoria teve, ainda, as presenças do presidente do Consórcio ABC e prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima; dos prefeitos Ricardo Nunes, de São Paulo; Gilvan Júnior, de Santo André; Tite Campanella, de São Caetano do Sul; e do vice-prefeito de Mauá, João Veríssimo. Os deputados estaduais Ana Carolina Serra, Carla Morando e Thiago Auricchio também participaram.