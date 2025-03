Aprovados mais R$ 12 milhões do Fehidro para projetos de drenagem na região do Grande ABC

A região do Grande ABC vai contar com um novo Plano Regional de Macro e Microdrenagem beneficiando as cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. O projeto foi reapresentado e aprovado na última reunião do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT), no dia 25 de fevereiro. Também foram aprovadas a revisão do Plano de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais de Mauá e a contratação de empresa especializada para realizar cadastro georreferenciado das redes de macro e micro drenagem e elaboração do Plano Diretor Municipal para manejo de águas pluviais de Diadema. Os três projetos somam R$ 12 milhões do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) a serem investidos em projetos de drenagem na região.

“É um reforço importante para ampliar a resiliência na região. Os planos de macro e microdrenagem são fundamentais para que as obras sejam realizadas de forma planejada e eficiente, garantindo benefícios de longo prazo”, ressalta a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo, Natália Resende. Ela observa que, com a aprovação pelo Comitê, a Coordenadoria de Recursos Hídricos da Semil avaliará e dará andamento aos processos junto ao Consórcio. Cumpridos os trâmites, o contrato será assinado, com posterior abertura do processo licitatório.

Por meio do Fehidro, já foram aportados nos últimos dois anos R$ 42,8 milhões em projetos para a região do Grande ABC, já concluídos ou em andamento. “Com esses R$ 12 milhões adicionais, avançaremos ainda mais na busca de soluções para problemas graves, como regiões frequentemente afetadas por alagamentos no período chuvoso”, ressalta Natália.

Piscinão Jaboticabal

A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo afirma que a conclusão da obra do Piscinão Jaboticabal, que vai beneficiar São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e a capital, São Paulo, é uma prioridade para o Governo. “Pegamos uma obra com várias pendências complexas, atuamos para resolvê-las no menor tempo possível e já estamos caminhando para a entrega, com 70% da obra concluída”, diz.

O RM-19 é um investimento de R$ 467 milhões do Governo de São Paulo, por meio da agência SP Águas, vinculada à Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil). Com o valor das desapropriações necessárias para o avanço da obra, o investimento chega a R$ 573 milhões.

Natália e a diretora-presidente da SP Águas, Camila Viana, farão uma visita técnica às obras nesta sexta-feira, 7, para conferir de perto os avanços. Elas estarão acompanhadas de prefeitos e representantes das gestões municipais de cidades do ABC paulista, além de parlamentares da região e outras lideranças.