Consórcio ABC vistoria obras do Piscinão Jaboticabal

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC realizou nesta quarta-feira (24/7) vistoria técnica nas obras do Piscinão Jaboticabal. O reservatório é uma demanda histórica da entidade regional e está sendo construído nas proximidades da Rodovia Anchieta e na confluência entre os ribeirões dos Couros e dos Meninos, em território do município de São Paulo, na divisa entre São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.

O reservatório será o maior da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) é apontado por estudo do Consórcio ABC como a obra mais importante para o combate às enchentes no Grande ABC.

As obras foram iniciadas em dezembro de 2021 pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), que já executou mais da metade dos trabalhos previstos. O reservatório ocupará uma área de aproximadamente 150 mil m² e capacidade para armazenar 900 mil m³ de água da chuva. A entrega está prevista para dezembro de 2025.

Representando o Consórcio ABC, participaram da visita técnica o diretor de Programas e Projetos, João Ricardo Guimarães Caetano, e a coordenadora Sandra Malvese.

“Fomos muito bem recebidos pela equipe técnica do DAEE para acompanhar o andamento das obras de um reservatório estratégico e extremamente importante para o combate às enchentes na nossa região. A construção do Piscinão Jaboticabal foi viabilizada após sucessivos pleitos dos prefeitos, por meio do Consórcio ABC, é um exemplo da força que os municípios ganham ao atuar de forma conjunta”, afirmou João Ricardo.

Histórico

O equipamento é uma demanda antiga do Consórcio ABC e debatida há mais de dez anos. Em 2016, o órgão intermunicipal apresentou o Plano Regional de Macro e Microdrenagem do Grande ABC, tendo entre seus objetivos o levantamento das medidas estruturais que devem ser implementadas para combater as enchentes, seguindo as diretrizes de impactos e benefícios regionais.

Entre as 259 medidas estruturais propostas no plano, o Piscinão Jaboticabal destacou-se como a obra mais importante para o combate às enchentes no Grande ABC. De acordo com o estudo contratado pela entidade regional, a obra deve beneficiar cerca de 930 mil pessoas, considerando população e o fluxo de pessoas nas vias próximas.

O projeto foi destravado em março de 2019, após fortes chuvas que atingiram a região. Na ocasião, os prefeitos das sete cidades participaram de uma reunião, agendada pelo Consórcio ABC, com o então governador João Doria e apresentaram documento que apontava a importância da obra no combate às enchentes na região.

Quatro meses depois, em julho, o Governo do Estado publicou o Decreto de Utilidade Pública (DUP) para desapropriação das áreas necessárias para a construção do equipamento. Em outubro, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou o projeto de lei que autorizou o Governo do Estado a contratar empréstimo para o projeto. A contratação de crédito tem garantia da União e está sob a responsabilidade do DAEE.