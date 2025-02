Governo anuncia R$ 300 milhões em investimentos para saneamento e drenagem na região do Alto Tietê

Em reunião com a prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli, a secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, anunciou, nesta terça-feira (11), investimentos que somam cerca de R$ 300 milhões para a região, para drenagem e coleta de esgoto.

A maior parte do recurso, cerca de R$ 228 milhões, vem do programa IntegraTietê, no seu eixo do Renasce Tietê, operado pela SP Águas com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Ele será utilizado para a construção de mais de 52 mil metros de coletores tronco e redes coletoras de esgoto no município de Mogi das Cruzes, com licitação prevista para o terceiro trimestre deste ano.

“Temos que olhar o saneamento de forma integrada, considerando os serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, além da drenagem de águas pluviais. Vamos fazer essas obras e modelar em conjunto com o município a operação e manutenção do sistema integrado por meio do programa Universaliza SP. Queremos deixar legado, garantindo para a região do Alto Tietê um saneamento de qualidade, com a resiliência necessária e sustentabilidade ambiental e financeira”, afirmou Natália.

Outros R$ 9 milhões, oriundos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), serão destinados à elaboração do plano regional de drenagem dos municípios do Condemat, com previsão de início ainda neste semestre. O Governo do Estado, por meio da Semil e SP Águas, tem atuado junto aos municípios para apoiá-los tecnicamente na apresentação de projetos ao Fundo, que dispõe de mais de R$ 60 milhões para aplicação em planos e obras de drenagem. Nos últimos dois anos, cerca de R$ 80 milhões do Fehidro foram destinados para esse fim.

Mais investimentos

Outras cidades do Alto Tietê Cabeceiras, como Suzano, Mairiporã, Biritiba Mirim e Salesópolis, também estão sendo beneficiadas com recursos do Fehidro. Em Suzano, está em execução a elaboração do Plano Municipal de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais, com investimentos de R$ 2,9 milhões do Fundo. Outros R$ 146 mil foram aplicados na elaboração do Plano Diretor de Macro Drenagem do município, já concluído. A cidade contará com mais R$ 5,7 milhões do Fehidro para a elaboração de cadastro georeferenciado das redes de macro e microdrenagem. O contrato já foi assinado.

Já Mairiporã terá R$ 6,3 milhões do Fundo para reestruturação da rede de macrodrenagem do córrego Lavapés, para redução de pontos de alagamento. O contrato já foi assinado. O município também foi beneficiado com R$ 412,5 mil do Fundo para a elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana.

Em Biritba Mirim, está em execução a elaboração do Plano Diretor de Drenagem do município, com investimento Fehidro de R$ 118,4 mil, mesmo valor destinado a Salesópolis, onde o Plano de Drenagem já foi concluído.

As cidades de Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos e Itaquaquecetuba terão projetos de elaboração de seus planos drenagem reapresentados ao Fehidro para aprovação, nos valores, respectivamente, de R$ 1,6 milhão, R$ 7,9 milhões e R$ 7,4 milhões.