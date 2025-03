Entrega do Piscinão Jaboticabal, na tríplice divisa, é confirmada para dezembro 

O prefeito de São Bernardo e presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Marcelo Lima, concretizou nesta sexta-feira (7/3), acompanhado da secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, vistoria às obras de construção do Piscinão Jaboticabal, na tríplice divisa entre São Paulo, São Bernardo e São Caetano. Durante a visita, solicitada pela entidade regional, a integrante do governo Tarcísio de Freitas confirmou a entrega do equipamento para dezembro de 2025.

O piscinão terá capacidade de armazenamento de 900 mil metros cúbicos de água da chuva. Demanda antiga da região, as obras do Jaboticabal estão com 70% das ações executadas, de acordo com atualização da secretária estadual. “Obra histórica para o Grande ABC. Estamos falando de 360 piscinas olímpicas que iremos reter para melhorar a mitigação de enchentes aqui na região. As intervenções estão bem avançadas, e devemos concluir até dezembro deste ano”, sustentou Natália Resende. “Esse encontro é simbólico para mostrar que todos estão engajados neste projeto e é prioridade”, emendou.

A vistoria ao piscinão, que será o maior reservatório da América Latina, transcorreu por cerca de duas horas. A medida reuniu, além de Marcelo Lima e Natália Resende, outros prefeitos do Grande ABC, incluindo Gilvan Júnior (Santo André), Tite Campanella (São Caetano) e Taka Yamauchi (Diadema), bem como deputados e o chefe do Executivo da Capital, Ricardo Nunes, que, na ocasião, reiterou a entrada de São Paulo para ocupar cadeira no Consórcio Intermunicipal – a assembleia da entidade que marcará esse ingresso está marcada para ocorrer na próxima sexta-feira, dia 14 de março.

“Esta é uma obra emblemática, que vai impactar diretamente na vida das pessoas que moram em São Bernardo, São Caetano e Santo André na nossa região, além de São Paulo, trazendo segurança hídrica para os moradores de todo o entorno. O reservatório está sendo preparado para eliminar os transtornos causados pelas enchentes da região. É equipamento muito significativo e que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas”, frisou o prefeito Marcelo Lima.

Um investimento total no volume de R$ 533 milhões, incluindo no pacote as desapropriações, para implantação do equipamento hídrico que vai ocupar uma área de 154 mil metros quadrados. A agenda se deu ainda ao lado de engenheiros da SP Águas, agência reguladora do governo do Estado, que substituiu o DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica).

IMPACTO – O reservatório é apontado por estudo do Consórcio Intermunicipal do ABC entre as principais obras de combate às enchentes na região. A expectativa é que, a partir da conclusão das intervenções, o piscinão possa beneficiar diretamente uma população estimada de aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. O reservatório está sendo construído nas proximidades da Rodovia Anchieta, na região da Vila Liviero, em São Paulo, em trecho do córrego Jaboticabal, entre os ribeirões dos Meninos e dos Couros, que cortam os bairros Rudge Ramos, em São Bernardo, e Jardim São Caetano, na cidade vizinha.