Piscinão Jaboticabal beneficiará bairros que concentram 42% da população de São Caetano

O prefeito de São Caetano do Sul, Tite Campanella, visitou nesta segunda-feira (13/1) as obras do Piscinão Jaboticabal, que está sendo construído na altura do km 13 da Via Anchieta, na tríplice divisa entre São Caetano, São Bernardo e São Paulo.

O reservatório terá capacidade para armazenar 900 milhões de litros de água – o equivalente a 360 piscinas olímpicas. Será o maior piscinão da América Latina, construído em área de 154 mil m². As intervenções, iniciadas em 2021, deverão ser concluídas em dezembro deste ano. O governo do Estado está investindo R$ 401 milhões na obra.

A estimativa da SP Águas, agência do governo estadual que substituiu o DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica), é a de que aproximadamente 1,5 milhão de pessoas sejam beneficiadas pelo Piscinão Jaboticabal, entre elas os moradores dos oito bairros de São Caetano localizados às margens do Ribeirão dos Meninos (Nova Gerty, Mauá, Jardim São Caetano, São José, Cerâmica, Santo Antônio, Centro e Fundação), que somam 70.233 moradores (42,4% da população da cidade), de acordo com o Censo 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

“Faço questão de acompanhar as obras do Piscinão Jaboticabal, que será o maior reservatório da América Latina. Uma obra que impressiona por sua dimensão e que certamente contribuirá para amenizar significativamente os transtornos causados pelas chuvas em nossa cidade”, ressaltou Tite.

A secretária de Governo de São Caetano, Stefania Wludarski, e o coordenador da Defesa Civil do município, Juscelino Brilhante, acompanharam o prefeito na visita. O grupo foi recepcionado pelo diretor de Fiscalização da SP Águas, Nelson de Campos Lima, e pelo diretor operacional de Empreendimentos da agência, Guilherme Marques, além de representantes do Consórcio RAC Jaboticabal, formado pelas empresas Passarelli Engenharia e Construção Ltda e Planova Infraestrutura Eireli.