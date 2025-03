Em inspeção no Piscinão Jaboticabal, Marcelo revela ingresso da Capital ao Consórcio

Em uma ação que reuniu quatro prefeitos do ABC, Gilvan Junior (PSDB) de Santo André, Marcelo Lima (Podemos) de São Bernardo do Campo e presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, Tite Campanella (PL) de São Caetano do Sul, e Taka Yamauchi (MDB) de Diadema, além do prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB), da Secretária da Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística) do Estado de São Paulo, Natália Resende, deputados, vereadores e outras autoridades, foi realizada a inspeção técnica nas obras do Piscinão Jaboticabal, equipamento que está localizado na tríplice divisa entre São Paulo, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.

Momento ‘sincerão’

Marcelo, ao lado de Ricardo Nunes, revela ingresso da Capital ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC

O prefeito Marcelo Lima, em um momento ‘sincerão’, revelou, na inspeção técnica, que a cidade de São Paulo passará a integrar o Consórcio Intermunicipal Grande ABC, o que foi corroborado pelo prefeito da Capital.

“O Consórcio Intermunicipal Grande ABC é unânime, os sete prefeitos têm muita gratidão ao governador Tarcísio, oito agora, – ao ouvir de Nunes que passaria a compor o Consórcio – o oitavo prefeito da Capital”, disse Lima.

Já Nunes revelou a data da agenda em que será referendado o ingresso da Capital ao órgão regional.

“O Marcelo – prefeito de São Bernardo – dialogou aqui e vai ser na sexta-feira (14), que eu participo da reunião que, me parece, vai ser feita a adesão de São Paulo na sexta-feira”, sugeriu o prefeito.

De volta à pauta Piscinão Jaboticabal

Com previsão de entrega ainda este ano, o novo reservatório será capaz de armazenar 900 mil metros cúbicos de água das chuvas, contribuindo para o controle de inundações em um raio de até 100 quilômetros quadrados, além de reduzir os impactos no sistema Tamanduateí/Tietê.

Natália Resende expressou, em comparação, o tamanho da obra, o número de pessoas que serão beneficiadas e a previsão de entrega do equipamento.

Natália, ao centro, mensurou o número de pessoas que serão beneficiadas com as obras do Piscinão

“A importância da obra. Todo mundo junto para entregar uma obra que é histórica para a região. Se a gente pensar, estamos falando de 900 mil metros cúbicos, que dão 360 piscinas olímpicas, que a gente vai reter de água, e a gente já está retendo, mesmo não estando totalmente construída, para melhorar a mitigação de enchentes aqui na região. Aí são mais de 1,5 milhão de pessoas que a gente está falando, a gente está bem avançado, 70%, então a gente deve acabar até dezembro de 2025”, projetou a Secretária.

Mais de meio bilhão de investimento nas obras

Com investimento de R$ 573 milhões, o Piscinão Jaboticabal está localizado às margens da Rodovia Anchieta, e Marcelo Lima elencou os locais que serão beneficiados com o reservatório.

Marcelo falou das áreas que sofrem com alagamentos e terão os problemas resolvidos com o Piscinão

“Vai impactar diretamente na vida das pessoas que moram em São Bernardo, São Caetano e Santo André. Na nossa região pega o Ribeirão dos Meninos, há décadas com enchentes, divisa de Santo André com São Bernardo, a Lauro Gomes – avenida, a gente espera e a obra está preparada para eliminar esse tipo de transtorno à população dessa região. Pega São Caetano, a Guido Aliberti, em Santo André, a Bom Pastor, e acaba desafogando outro córrego que passa por Santo André. Uma obra que vem trazer qualidade de vida para as pessoas, e trazer drenagem em momento de chuva”, pontuou Marcelo os locais.

Piscinão tem capacidade de 360 piscinas olímpicas

Já o prefeito Ricardo Nunes lembrou o raio de alcance da obra, a canalização do córrego e qual a sensação que ele percebe que as pessoas terão.

Ricardo Nunes mencionou as cidades que serão beneficiadas com o Piscinão Jaboticabal

“O governador Tarcísio está fazendo essa obra importante que vai atender à cidade de São Paulo, São Bernardo, Diadema, Santo André, São Caetano, e vai atender um raio de 100 quilômetros quadrados, aqui cabem, estamos dentro dele, 360 piscinas olímpicas, além da canalização do Córrego Jaboticabal, que já está concluída. Então, é algo fundamental para evitar alagamentos e enchentes, quando a gente evita isso, a gente evita transtorno para as pessoas, evita que elas tenham momentos de tristeza, a gente quer ter felicidade, essa é a Cidade, o Estado do trabalho, do desenvolvimento econômico”, celebrou o prefeito.

Problemas e soluções do Piscinão

Por fim, Natália ainda recordou os problemas encontrados ao assumir as obras em 2023.

Natália, ao lado da deputada Ana Carolina Serra, mostra o mapa das obras do Piscinão Jaboticabal

“A gente pegou a obra em 2023, tinham várias pendências, contratuais, ambientais, enfim. A gente correu atrás para conseguir acelerar e fazer o máximo que a gente conseguia no menor tempo possível e com qualidade, que isso é importante, porque é uma obra que a gente tem que colocar segurança também para as pessoas, hídrica, e resiliência que a gente quer não só para um ou dois anos, mas para dez, quinze, vinte anos, porque é uma obra que olha, tanto o Córrego Jaboticabal, e essa entrada está 100% pronta, quanto o Ribeirão dos Meninos, que é uma outra entrada que a gente tem, com seis bombas com 800 litros por segundo, que vai ajudar o mecanismo como um todo do sistema”, esclareceu a Secretária do Estado.