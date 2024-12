Ricardo Nunes Revela Novo Secretariado para 2025 em São Paulo: Mudanças e Continuidade

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, está se preparando para um novo ciclo administrativo a partir de 1º. de janeiro de 2025, mantendo quatro secretarias sob a atual liderança e promovendo significativas alterações em outras quatro pastas essenciais. Ao todo Nunes definiu os gestores para dez secretarias de sua gestão no próximo ano. Há dois novos nomes, ambos do PL, até agora: o de seu vice, Coronel Mello Araújo, na Secretaria de Projetos Estratégicos, e do ex-prefeito de Suzano (SP) Rodrigo Ashiuchi na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. A indicação de Fabrício Cobra para a Secretaria de Subprefeituras provocou desgaste entre o Prefeito e Gilberto Kassab (PSD) que almejava a pasta para um indicado, mas Nunes desconsiderou.

Nunes já definiu pelo menos sete integrantes de seu secretariado, todos pertencentes à gestão vigente da prefeitura, embora algumas mudanças envolvam a realocação dos mesmos entre diferentes pastas. A nova titular da Procuradoria-Geral do Município, já anunciada anteriormente, é Luciana Sant’Ana Nardi.

Durante sua diplomação, o prefeito destacou os desafios enfrentados para manter a tarifa de ônibus congelada e delineou sua equipe para o próximo mandato.

Quatro secretários permanecerão em seus cargos atuais: Edson Aparecido (Governo), Luiz Carlos Zamarco (Saúde), Gilmar Miranda (Mobilidade e Trânsito) e Luciana Nardi (Procuradoria-Geral do Município).

Além disso, Nunes anunciou três mudanças confirmadas: Fabricio Cobra Arbex, que atualmente ocupa a Casa Civil, será transferido para a Secretaria das Subprefeituras; Clodoaldo Pelissioni deixará o cargo de adjunto da Secretaria de Governo para assumir a Secretaria Executiva de Planejamento e Entregas Prioritárias; e Elisabete França, que lidera a Secretaria de Licenciamento e Urbanismo, será designada para a Habitação.

O prefeito também expressou sua intenção de convidar Enrico Misasi, atual secretário-executivo das Relações Institucionais, para liderar a Casa Civil. “Ele foi deputado federal aos 24 anos, é advogado pela USP e preside o MDB municipal. É uma aposta futura do partido e representa a nova geração do MDB“, afirmou Nunes.

A composição do novo secretariado revela uma mescla de experiência com nomes que têm raízes em administrações anteriores do PSDB. Isso inclui Edson Aparecido, que ocupou o cargo de secretário da Saúde durante os momentos mais críticos da pandemia de Covid-19, sob a gestão do ex-prefeito Bruno Covas.

Edson Aparecido tem um histórico político relevante como deputado estadual e federal e já atuou como secretário da Casa Civil em governos anteriores de Geraldo Alckmin.

Luiz Carlos Zamarco, médico do quadro municipal, foi adjunto na Secretaria da Saúde durante a pandemia antes de suceder Aparecido na Secretaria de Governo.

Clodoaldo Pelissioni, que assume o planejamento estratégico em janeiro, teve um papel significativo como secretário estadual dos Transportes Metropolitanos entre 2015 e 2018, supervisionando as operações do metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Elisabete França, professora titular na FAAP e com vasta experiência na administração pública, assumirá a pasta da Habitação após ter ocupado posições estratégicas na Prefeitura de São Paulo, incluindo Mobilidade e o Programa Mananciais.

Resumo: Como ficou

Secretaria do Verde e do Meio Ambiente – Rodrigo Ashiuchi

Secretaria Executiva de Projetos Estratégicos – Coronel Mello Araújo

Secretaria de Subprefeituras – Fabrício Cobra (era da Casa Civil)

Secretaria Executiva de Planejamento e Entregas Prioritárias – Clodoaldo Pelissioni (era secretário-adjunto de Governo)

Secretaria da Habitação – Elisabete França (era de Urbanismo e Licenciamento)

Secretaria da Casa Civil – Enrico Misasi (era secretário-executivo de Relações Institucionais)

Secretaria da Saúde – Luiz Carlos Zamarco (mantido)

Secretaria da Pessoa com Deficiência – Silvia Grecco (mantida)

Secretaria de Governo – Edson Aparecido (mantido)

Secretaria de Mobilidade e Trânsito – Gilmar Miranda (mantido)