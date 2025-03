Piscinão Jaboticabal: avanços e benefícios antecipados em São Caetano

Mesmo com conclusão prevista para o fim do ano, o Piscinão Jaboticabal já traz benefícios contra as enchentes em São Caetano do Sul. O prefeito Tite Campanella vistoriou as obras do reservatório (localizado na tríplice divisa entre São Caetano, São Paulo e São Bernardo) ao lado da secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, do prefeito da Capital, Ricardo Nunes, de prefeitos da região e de deputados estaduais.

“Estive aqui no Piscinão Jaboticabal na minha primeira agenda oficial depois da posse e estou muito feliz em ver que a obra está seguindo bem, em um ritmo adequado. E posso atestar que já estamos vendo benefícios do Piscinão Jaboticabal. Tivemos nas últimas semanas fortes chuvas e os impactos foram perfeitamente controlados pelo reservatório aqui”, comentou.

O Piscinão Jaboticabal tem capacidade de armazenamento de 900 mil metros cúbicos de água, equivalente a 360 piscinas olímpicas. Demanda um investimento de R$ 573 milhões e tem previsão de entrega em dezembro deste ano. Segundo o Governo do Estado, a obra está 70% concluída.

“Além do Piscinão Jaboticabal, estamos fazendo o nosso Piscinão do Bairro Fundação, que é menor, mas que vai minimizar as enchentes às margens do Rio Tamanduateí. Esses dois equipamentos vão, com certeza, minimizar demais os impactos das cheias em São Caetano. Estamos com muito otimismo e esperança para solucionar esse problema histórico em nossa cidade”, citou o prefeito. O Piscinão Jaboticabal vai beneficiar diretamente a população de bairros que compreendem 42% dos moradores de São Caetano.

Natália Resende ressaltou que o reservatório irá melhorar a vida de 1,5 milhão de pessoas em várias cidades e que se sentiu satisfeita em ver um esforço em conjunto para o avanço do projeto.

“Estamos acelerando para fazer no menor tempo possível e com qualidade. Esse piscinão tem projeção de ter uma resiliência hídrica de 10 a 20 anos e vai atacar um problema histórico aqui na região. Por isso que estamos priorizando recursos do Governo do Estado para terminar essa obra tão importante”, pontuou.

Estiveram também na agenda os prefeitos de Santo André, Gilvan Junior, de São Bernardo, Marcelo Lima, de Diadema, Taka Yamauchi, o vice-prefeito de Mauá, João Veríssimo, e os deputados estaduais Thiago Auricchio, Ana Carolina Serra e Carla Morando.